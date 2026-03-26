Trump odgodio napade na nuklearna postrojenja: Iran odgovorio novim napadima

Razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana formalno su u tijeku – no dvije strane ih opisuju potpuno različito. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Teheran ‘očajnički želi dogovor’, dok Iran uzvraća da američka želja za pregovorima predstavlja ‘priznanje poraza’, piše CNN.
RAT S IRANOM
Ključni događaji:
- Bijela kuća kaže da pregovori s Iranom napreduju, iako Teheran nije odmah prihvatio plan od 15 točaka za završetak rata. SAD radi na organiziranju sastanka u Pakistanu kako bi se pronašlo rješenje za izlaz iz sukoba.
- Iran potvrđuje razmjenu poruka, ali tvrdi da nema pravih pregovora i da američki zaokret znači priznanje neuspjeha
- Iran postavlja zamke i premješta vojsku te protuzračnu obranu na otok Kharg, pripremajući se za moguću američku operaciju preuzimanja kontrole.
- Zaljevske države odbijaju napade dok se regionalni sukobi nastavljaju. UAE je, među ostalima, presreo iranske dronove i rakete.
- U Kongresu raste nezadovoljstvo; zastupnici iz obje stranke kritiziraju administraciju i pripremaju se za novo financiranje rata.
- Bijela kuća procjenjuje da bi rat mogao trajati još četiri do šest tjedana.
- Teheran upozorava da bi mogao otvoriti nove strateške pravce, uključujući važan tjesnac Bab el-Mandeb.
- Trump je otkrio da je Iran obećao pustiti 10 tankera kroz Hormuški tjesnac
- Trump je odgodio napade na iranska nuklearna postrojenja do 6. travnja
23:37
Iran napao američke baze u susjedstvu?
Iran je pokrenuo niz napada dronovima na američku vojnu bazu u Kuvajtu i dvije druge baze u Saudijskoj Arabiji i Bahreinu u kojima se nalaze američke snage, izvijestila je iranska državna novinska agencija IRNA.
Američki obrambeni sustav Patriot u blizini zračne baze Isa i hangar za izviđački zrakoplov Poseidon u blizini baze oštećeni su u napadu u Bahreinu, priopćila je iranska Revolucionarna garda.
Saudijska Arabija presrela je i uništila ukupno četiri drona u svojoj istočnoj regiji, objavilo je tamošnje ministarstvo obrane u posljednja dva sata, nakon serije drugih presretanja koje su najavili obrambeni dužnosnici u posljednja 24 sata.
Kuvajt se također suočava s napadima raketama i dronovima, objavila je njihova vojska, upozorivši stanovnike da bi mogli čuti eksplozije iz presretanja te da slijede sigurnosne smjernice koje je izdala vlada.
23:09
Iran zabranio sportašima odlazak u 'neprijateljske zemlje'
Iran je zabranio svojim nacionalnim i klupskim sportskim momčadima putovanja u "zemlje koje se smatraju neprijateljskima", izvijestila je državna novinska agencija Tasnim.
Iransko ministarstvo sporta navodno je reklo da će zabrana ostati na snazi "do daljnjega" i da je provedena kako bi se osigurala sigurnost iranskih sportaša.
Ovaj potez mogao bi okončati nade iranske nogometne reprezentacije da će igrati na nadolazećem Svjetskom prvenstvu u nogometu, koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
Ranije ovog mjeseca, Donald Trump rekao je da ne vjeruje da je "prikladno" da Iran sudjeluje na turniru nakon što je iranski ministar sporta rekao da momčad "ni pod kojim uvjetima" neće sudjelovati.
FIFA je također, čini se, odbacila ideju premještanja iranskih utakmica Svjetskog prvenstva u Meksiko umjesto u SAD.
23:08
U Libanonu ubijena dva izraelska vojnika
Dva izraelska vojnika ubijena su tijekom kopnenih operacija u južnom Libanonu. Narednik Aviaad Elchanan Volansky, član 77. bojne Izraelskih obrambenih snaga, i narednik Ori Greenberg iz patrole Golani, poginula su u borbi ranije danas, priopćila je Izraelska obrambena vojska (IDF).
Obojica muškaraca imala su 21 godinu. Njihove obitelji su obaviještene. Benjamin Netanyahu odao je počast obojici vojnika na društvenim mrežama, rekavši da su se "borili hrabro i odvažno".
IDF je ranije izjavio da je posljednjih dana ubio više od 30 "terorista" Hezbolaha koji djeluju u Libanonu, dok pojačava napore za okupaciju južnih dijelova zemlje.
21:26
Iranski predsjednik: 'Rusija nas inspirira'
Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian pohvalio je savez zemlje s Rusijom kao pomoć u njezinim ratnim naporima.
"Poruke predsjednika Putina i podrška ruskog naroda inspiriraju nas u ovom ratu", napisao je na društvenim mrežama. "U ime iranskog naroda, zahvaljujem vladi i narodu Rusije."
U kasnijoj objavi, Pezeshkian je rekao da su se prošli odnosi u regiji "transformirali i da se stvaraju nove veze".
Na pitanje o podršci Moskve Teheranu, američki državni tajnik Marco Rubio rekao je novinarima da misli da se Rusija prvenstveno koncentrira na svoj rat s Ukrajinom, a ne na pomoć Iranu.
Međutim, francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot rekao je da svi dokazi navode zemlju na pomisao da Rusija pomaže iranskim vojnim naporima protiv američkih ciljeva na Bliskom istoku.
Ranije je britanski ministar obrane izjavio za Sky News da Rusija "gotovo sigurno" pruža obuku i dijeli obavještajne podatke s Iranom prije rata. Vladimir Putin je u subotu uputio uzvratnu poruku Iranu i njegovom vodstvu, rekavši da Moskva ostaje "vjeran prijatelj i pouzdan partner Teherana", navodi se u izjavi Kremlja.
21:25
Trump odgodio napade na iranska nuklearna postrojenja
"Na zahtjev iranske vlade, molim vas da ovom izjavom potvrdite da odgađam razdoblje uništavanja elektrane za 10 dana, do ponedjeljka, 6. travnja 2026., u 20 sati po istočnom vremenu. Razgovori su u tijeku i, unatoč pogrešnim izjavama medija koji šire lažne vijesti i drugih, idu vrlo dobro", poručio je Donald Trump.
21:22
Savjetnik ajatolaha zaprijetio bumerangom posljedica
Ali Akbar Velayati, viši savjetnik iranskog vrhovnog vođe, upozorio je da će se svaka zemlja koja sudjeluje u vojnoj akciji protiv Irana suočiti s "bumerangom" posljedica, izvijestila je u četvrtak državna novinska agencija Islamske Republike (IRNA).
"Svako sudjelovanje u vojnoj agresiji protiv Irana definitivno će se vratiti sudionicima poput bumeranga", rekao je Velayati i sugerirao da će Perzijski zaljev biti središnja točka odmazde.
"Geografija Perzijskog zaljeva ne može ostati bez posljedica", rekao je. Dodao je da će se "događaji definitivno dogoditi" koji će biti "na štetu onima koji ugrožavaju iransku nacionalnu sigurnost".
21:20
Rubio: Postignut napredak u pregovorima s Iranom
Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u četvrtak da je "postignut napredak" u pregovorima s Iranom, ali je odbio ulaziti u detalje o tome s kim je razgovarao.
"Postoje zemlje posrednice koje prenose poruke i postignut je napredak - postignut je i određeni konkretan napredak", rekao je Rubio neposredno prije odlaska na sastanak ministara vanjskih poslova G7 u Francuskoj.
Pregovori su "kontinuirani i fluidan proces", dodao je za CNN.
21:18
1116 poginulih u Libanonu
Broj poginulih u Libanonu porastao je na 1116 od početka sukoba, prenosi BBC navode državnih medijima.
Nacionalna novinska agencija citira Odjel za upravljanje rizicima od katastrofa - skupinu koja koordinira vladin odgovor na hitne slučajeve u Libanonu - koji navodi da je 136.262 ljudi trenutno raseljeno u skloništima, a 3229 je ranjeno.
19:30
Izraelci ubili više od 30 pripadnika Hezbollaha
Izraelske obrambene snage izjavile su da su posljednjih dana ubile više od 30 "terorista" Hezbolaha koji su djelovali u Libanonu.
Oko trećine njih bilo je iz specijalizirane jedinice militantne skupine Radwan Force, priopćile su Izraelske obrambene snage (IDF).
Zračni napadi, tenkovska vatra, snajperisti i dronovi korišteni su u raznim operacijama eliminacije članova skupine.
Izraelske snage također su uništile desetke infrastrukturnih objekata Hezbolaha i zaliha oružja skupine, priopćile su IDF.
SOUTHERN LEBANON: IDF troops continue targeted ground operations to enhance the forward defense area
Operational accomplishments:
• 350+ Hezbollah terror infrastructure sites targeted & 330+ terrorists eliminated
• Weapons and military equipment located, including night… pic.twitter.com/08KmyvAr9g
19:27
Iranci planiraju otmice američkih dužnosnika
Iranski dužnosnici razmatraju korištenje otmica kao "učinkovite akcije" protiv SAD-a, tvrdi iranska državna novinska agencija Mehr, prenosi Sky News. Opisujući rat kao ulazak u svoju "drugu fazu" na Telegramu, novinska agencija je rekla:
"Čini se da iranski vojni dužnosnici smatraju jednom od najučinkovitijih akcija mjere poput otmice američkih dužnosnika, vojnog osoblja i poslovnih ljudi u nadolazećim danima, po uzoru na događaje iz 1980-ih i otmice Amerikanaca."
Također se tvrdi da se više vojnih jedinica priprema za ulazak u sukob i zadavanje "teškog, brzog i bolnog udarca" SAD-u.