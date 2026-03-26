Trump odgodio napade na nuklearna postrojenja: Iran odgovorio novim napadima

Iran napao američke baze u susjedstvu?

Iran je pokrenuo niz napada dronovima na američku vojnu bazu u Kuvajtu i dvije druge baze u Saudijskoj Arabiji i Bahreinu u kojima se nalaze američke snage, izvijestila je iranska državna novinska agencija IRNA.

Američki obrambeni sustav Patriot u blizini zračne baze Isa i hangar za izviđački zrakoplov Poseidon u blizini baze oštećeni su u napadu u Bahreinu, priopćila je iranska Revolucionarna garda.

Saudijska Arabija presrela je i uništila ukupno četiri drona u svojoj istočnoj regiji, objavilo je tamošnje ministarstvo obrane u posljednja dva sata, nakon serije drugih presretanja koje su najavili obrambeni dužnosnici u posljednja 24 sata.

Kuvajt se također suočava s napadima raketama i dronovima, objavila je njihova vojska, upozorivši stanovnike da bi mogli čuti eksplozije iz presretanja te da slijede sigurnosne smjernice koje je izdala vlada.