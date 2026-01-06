Raketni udari na Harkiv i Dnjepar: Na meti američka tvrtka

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sybiha rekao je da je napad Rusije na Dnjepar uzrokovao curenje suncokretovog ulja iz postrojenja američke tvrtke te da to naglašava činjenicu da ruske snage ciljaju američka poduzeća.

Ruski predsjednik Vladimir Putin, dodao je, "potpuno ignorira" napore koje predvode SAD za rješavanje gotovo četverogodišnjeg rata.

Gradonačelnik Harkiva Ihor Terekhov rekao je da napadi na njegov grad "nisu bili samo napad na objekte. To je napad na grijanje, na vodu, na normalan život ljudi. Pokušavaju nas slomiti strahom i tamom".