Rusija: Vraćamo se u eru bezvlašća i američke dominacije silom i kaosom

Na posebnoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a održanoj u ponedjeljak u New Yorku, Rusija je opisala američku akciju kao "nagovještaj povratka u eru bezvlašća i američke dominacije silom, kaosom i bezakonjem, što i dalje pogađa desetke država u različitim regijama svijeta".

Kina je poručila da niti jedna zemlja ne može biti svjetski policajac niti si smije uzeti za pravo da bude međunarodni sudac.

I Kina i Rusija stalne su članice Vijeća sigurnosti UN-a.

One su zatražile od SAD-a da pusti na slobodu venezuelskog predsjednika Nicolása Madura i njegovu suprugu Ciliju Flores, uhićene u subotu.