Rusija: Vraćamo se u eru bezvlašća i američke dominacije silom i kaosom

Rusija i Kina snažno su u ponedjeljak osudile američki napad na Venezuelu koji se dogodio prošli vikend
Na posebnoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a održanoj u ponedjeljak u New Yorku, Rusija je opisala američku akciju kao "nagovještaj povratka u eru bezvlašća i američke dominacije silom, kaosom i bezakonjem, što i dalje pogađa desetke država u različitim regijama svijeta".
Kina je poručila da niti jedna zemlja ne može biti svjetski policajac niti si smije uzeti za pravo da bude međunarodni sudac.
I Kina i Rusija stalne su članice Vijeća sigurnosti UN-a.
One su zatražile od SAD-a da pusti na slobodu venezuelskog predsjednika Nicolása Madura i njegovu suprugu Ciliju Flores, uhićene u subotu.
Rusija je kritizirala Sjedinjene Države jer se postavljaju kao samoprozvani globalni sudac zbog ekonomskih i političkih motiva, a ne iz želje za pravdom, kako bi demonstrirale svoju moć.
Glasnogovornica Rusije pri UN-u ustvrdila je da za to ne postoji opravdanje, dodajući da bi šutnja u Vijeću predstavljala eroziju međunarodnog poretka.
Kineski predstavnik naglasio je da vojni načini nisu rješenje za probleme. Proizvoljna uporaba sile dovela bi samo do veće krize, rekao je.
SAD je uhićenje Madura nazvao kirurškom akcijom provođenja zakona protiv narkoterorista koji nije bio legitimni šef države.
Rusija, Kina, SAD, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo pet su stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a i mogu uložiti veto na bilo koju rezoluciju.
SAD je u subotu ujutro u spektakularnoj vojnoj akciji zarobio venezuelskog predsjednika Nicolása Madura i njegovu suprugu Ciliju Flores.
Odvedeni su u New York gdje su se u ponedjeljak na sudu izjasnili da se ne osjećaju krivima za optužbe za narkoterorizam. Iduće ročište zakazano im je za 17. ožujka.