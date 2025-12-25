Putinov kritičar osuđen na šest godina zatvora

Kazna je godinu dana kraća od one koju je tražilo državno odvjetništvo. Neposredno prije presude, Udaljcov je izjavio da će započeti "štrajk glađu do smrti" ako bude osuđen.

"Sramotna odluka. Odgovarat će svi koji su ju donijeli, nadam se. Prokleti bili, psi", citirao ga je oporbeni medij Meduza nakon presude.

Udaljcov, čija je supruga Anastasija članica Komunističke partije u Državnoj dumi, podržava ruski rat protiv Ukrajine, ali se smatra Putinovim kritičarem.