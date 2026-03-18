nova strategija

Putin sprema preokret: Ruski energenti mogli bi potpuno nestati iz Europe

I.V.

18.03.2026 u 21:35

Dmitrij Peskov i Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN / POOL
Moskva analizira mogućnost da sama prekine isporuke energenata Europskoj uniji, potvrdio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov

Riječ je o scenariju koji je, kako je naveo, još u fazi razmatranja i zahtijeva detaljnu procjenu.

‘Nalog predsjednika Vladimira Putina o mogućem ranijem povlačenju s europskog plinskog tržišta trenutno se analizira. Potrebna je temeljita i sveobuhvatna evaluacija’, rekao je Peskov, prenosi ruski TASS.

Prema njegovim riječima, globalno energetsko tržište trenutačno prolazi kroz ozbiljne poremećaje, ponajviše zbog sukoba povezanog s Iranom.

Takva nestabilnost dodatno otežava procjene budućih kretanja cijena i potražnje, zbog čega ruske vlasti provode opsežnu analizu svih mogućih scenarija prije donošenja odluke.

Rusija ne želi čekati nove sankcije

Vladimir Putin ranije je zadužio vladu da procijeni isplativost i smislenost potpunog prekida isporuka energenata europskom tržištu.

Naime, Europska unija planira dodatno pooštriti ograničenja na kupnju ruskih energenata, uključujući ukapljeni prirodni plin (LNG), s ciljem postupnog ukidanja uvoza do 2027. godine.

U tom kontekstu, u Moskvi sve više razmatraju strategiju prema kojoj bi Rusija sama preusmjerila isporuke prema drugim tržištima, umjesto da čeka nove zabrane iz Bruxellesa.

Preusmjeravanje na 'zanimljivija tržišta'

Putin je pritom poručio da bi za Rusiju moglo biti korisnije da na vrijeme pronađe alternativne kupce i preusmjeri izvoz prema ‘zanimljivijim destinacijama’.

Takav potez značio bi daljnje udaljavanje Rusije od europskog energetskog tržišta, koje je godinama bilo jedno od njezinih ključnih izvora prihoda.

Iran krenuo u osvetu: Žestoki napad na najveće LNG postrojenje na svijetu, katarski Ras Laffan u plamenu
Orbanu stiže podrška iz Amerike: Uoči izbora u Mađarsku dolazi JD Vance

