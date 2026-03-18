Putin sprema preokret: Ruski energenti mogli bi potpuno nestati iz Europe

Takva nestabilnost dodatno otežava procjene budućih kretanja cijena i potražnje, zbog čega ruske vlasti provode opsežnu analizu svih mogućih scenarija prije donošenja odluke.

Prema njegovim riječima, globalno energetsko tržište trenutačno prolazi kroz ozbiljne poremećaje, ponajviše zbog sukoba povezanog s Iranom.

‘Nalog predsjednika Vladimira Putina o mogućem ranijem povlačenju s europskog plinskog tržišta trenutno se analizira. Potrebna je temeljita i sveobuhvatna evaluacija’, rekao je Peskov, prenosi ruski TASS .

Riječ je o scenariju koji je, kako je naveo, još u fazi razmatranja i zahtijeva detaljnu procjenu.

Rusija ne želi čekati nove sankcije

Vladimir Putin ranije je zadužio vladu da procijeni isplativost i smislenost potpunog prekida isporuka energenata europskom tržištu.

Naime, Europska unija planira dodatno pooštriti ograničenja na kupnju ruskih energenata, uključujući ukapljeni prirodni plin (LNG), s ciljem postupnog ukidanja uvoza do 2027. godine.

U tom kontekstu, u Moskvi sve više razmatraju strategiju prema kojoj bi Rusija sama preusmjerila isporuke prema drugim tržištima, umjesto da čeka nove zabrane iz Bruxellesa.

Preusmjeravanje na 'zanimljivija tržišta'

Putin je pritom poručio da bi za Rusiju moglo biti korisnije da na vrijeme pronađe alternativne kupce i preusmjeri izvoz prema ‘zanimljivijim destinacijama’.

Takav potez značio bi daljnje udaljavanje Rusije od europskog energetskog tržišta, koje je godinama bilo jedno od njezinih ključnih izvora prihoda.