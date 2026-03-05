Od jutarnjih minusa do iznadprosječnih temperatura: Evo gdje će danas biti najtoplije

U istočnim krajevima zemlje četvrtak će biti djelomice sunčan. U Podunavlju će rano ujutro još prolazno biti više oblaka, a moguće je i malo kiše. U Podravini je najizglednija jutarnja magla. Vjetar će uglavnom biti slab. Jutarnje temperature kretat će se između 4 i 6 °C, dok bi najviša dnevna mogla dosegnuti oko 17 °C, javlja HRT.

Središnja Hrvatska bit će još toplija. Prevladavat će vedrina, ali će jutro ponegdje biti maglovito i svježe. Vjetar će i ovdje biti slab, a temperatura bi se mogla popeti do 18 °C.

Na zapadu zemlje vjetar će također uglavnom izostati, pa će se tijekom noći stvarati magla. Najdulje bi se mogla zadržati na zapadnoj obali Istre, dok će drugdje prevladavati sunčano vrijeme. Jutarnje temperature kretat će se od -2 °C u Lici do oko 9 °C na otocima, a dnevne između 13 i 17 °C.