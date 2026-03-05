Od jutarnjih minusa do iznadprosječnih temperatura: Evo gdje će danas biti najtoplije

U četvrtak će u većem dijelu Hrvatske prevladavati stabilno i razmjerno toplo vrijeme, uz dosta sunca. Ipak, jutro će na pojedinim područjima početi uz maglu, a na istoku i krajnjem jugu može se pojaviti i poneka kap kiše
U istočnim krajevima zemlje četvrtak će biti djelomice sunčan. U Podunavlju će rano ujutro još prolazno biti više oblaka, a moguće je i malo kiše. U Podravini je najizglednija jutarnja magla. Vjetar će uglavnom biti slab. Jutarnje temperature kretat će se između 4 i 6 °C, dok bi najviša dnevna mogla dosegnuti oko 17 °C, javlja HRT.
Središnja Hrvatska bit će još toplija. Prevladavat će vedrina, ali će jutro ponegdje biti maglovito i svježe. Vjetar će i ovdje biti slab, a temperatura bi se mogla popeti do 18 °C.
Na zapadu zemlje vjetar će također uglavnom izostati, pa će se tijekom noći stvarati magla. Najdulje bi se mogla zadržati na zapadnoj obali Istre, dok će drugdje prevladavati sunčano vrijeme. Jutarnje temperature kretat će se od -2 °C u Lici do oko 9 °C na otocima, a dnevne između 13 i 17 °C.
U Dalmaciji će prevladavati sunčano. Ujutro će u unutrašnjosti temperature biti između 1 i 4 °C, uz obalu od 7 do 10 °C. Poslijepodne će se kretati između 16 i 18 °C. U drugom dijelu dana zapuhat će umjeren sjeverozapadnjak, a uz obalu i jugozapadnjak, pa će more biti mirno ili tek malo valovito. Vidljivost će ujutro mjestimice biti smanjena zbog magle.
Na krajnjem jugu Jadrana početak dana donosi nešto više oblaka i mogućnost slabe lokalne kiše, no tijekom dana očekuje se razvedravanje. Vjetar će biti slab do umjeren – ujutro sjeverni, a sredinom dana okrenut će na sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka bit će oko 17 °C.
Prema prognozi za sljedeće dane, stabilno vrijeme nastavit će se i u unutrašnjosti. U unutrašnjosti će u petak i subotu biti sunčano, rijetko gdje ujutro s maglom, zatim u nedjelju povremeno umjerena naoblaka. Vjetar slab, na sjeveru i umjeren sjeveroistočni i istočni. Jutra prohladna, lokalno uz mraz. Najviša temperatura zraka između 15 i 18 °C.
Na Jadranu će najviše dnevne temperature biti slične, ponegdje i nešto više. U petak će puhati do umjeren sjeverozapadnjak koji će u noći na subotu i u subotu ujutro okrenuti na buru, podno Velebita i jaku. Bura će već prijepodne oslabjeti. Često će biti vedro, no ujutro može biti magle, uglavnom na sjeveru. U nedjelju na jugu porast naoblake.