Samir Toplak oštro o suđenju Patrika Kolarića: Neshvatljiva mi je jedna stvar...

S.Š.

05.03.2026 u 07:55

Patrik Kolarić
Patrik Kolarić Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
U 'ludoj' utakmici, Rijeka je pobijedila Hajduk 3:2, te izborila nastup u polufinalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa.

Hajduk je dvaput vodio na Rujevici, ali je Rijeka na kraju slavila s 3:2, postigavši posljednja dva pogotka u 19. i 20. minuti sučevog dodatka.

Puno je komentara nakon dvoboja išlo i prema sucu Patriku Kolariću, a vrlo izravno prozvao ga je i MAXSportov stručni komentator Samir Toplak.

'Vidjeli smo jako puno, ali i jednu stvar koja se nije smjela dogoditi. A to je da sudac bude glavni akter utakmice. I to u negativnom smislu. Neshvatljiva mi je jedna stvar, toliko tenzija, a toliko prekršaja bez crvenog kartona. Trebali ih je biti dva do tri sigurno. Neki su igrači i po dva puta mogli 'pocrveniti'. Tako da je baš loša utakmica, bez kontrole. Mislim da su čak i neke odluke bile krive'.

Samir Toplak o suđenju Patrika Kolarića na utakmici Rijeka - Hajduk Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel
Rijeka - Hajduk 3:2 (sažetak, 1/4 finala SHNK-a) Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel

tportal
