Samir Toplak oštro o suđenju Patrika Kolarića: Neshvatljiva mi je jedna stvar...

Hajduk je dvaput vodio na Rujevici, ali je Rijeka na kraju slavila s 3:2, postigavši posljednja dva pogotka u 19. i 20. minuti sučevog dodatka.

Puno je komentara nakon dvoboja išlo i prema sucu Patriku Kolariću, a vrlo izravno prozvao ga je i MAXSportov stručni komentator Samir Toplak.

'Vidjeli smo jako puno, ali i jednu stvar koja se nije smjela dogoditi. A to je da sudac bude glavni akter utakmice. I to u negativnom smislu. Neshvatljiva mi je jedna stvar, toliko tenzija, a toliko prekršaja bez crvenog kartona. Trebali ih je biti dva do tri sigurno. Neki su igrači i po dva puta mogli 'pocrveniti'. Tako da je baš loša utakmica, bez kontrole. Mislim da su čak i neke odluke bile krive'.