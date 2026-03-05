Kilometarske kolone kod Zagreba i tunela Učka: Dogodilo se više prometnih nesreća

Zastoji i kolone povremeno su na cestama gdje su u tijeku radovi, osobito na zagrebačkoj obilaznici (A3), Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka te na brzoj cesti DC1 Solin-Klis.

Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru Dubrovnika, promet je privremeno prekinut, kolona je oko četiri kilometra.

Jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat vozi se zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvora Kutina i čvora Lipovljani u smjeru Lipovca.

Na zagrebačkoj obilaznici ( A3) između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane kolona je oko dva kilometra.

Teretno vozilo u kvaru na autocesti A2 između čvorova Zaprešić i Zagreb zapad u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti DC2 u mjestu Korija vozi se jednim prometnim trakom uz privremenu regulaciju prometa.

HAK je najavio da će 5. i 6. ožujka od 21 do 4 sata zbog radova bit će zatvorena dionica između čvorova Orehovica i Čavle u oba smjera. Za vrijeme izvođenja radova vozit će se obilazno

U pomorskom prometu nema poteškoća.