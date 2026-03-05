Kanada bi mogla ući u rat na Bliskom istoku? 'Nemoguće je to kategorički isključiti'

Carneyjev ovotjedni posjet Australiji je zasjenjen sve širim ratom na Bliskom istoku, prouzročenim velikim američko-izraelskim napadima na Iran u kojima je ubijen njegov vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei.

Carney je na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji s australskim kolegom Anthonyjem Albaneseom u Canberri odgovarao na pitanje o tome postoji li situacija u kojoj bi se Kanada uključila u sukob.

"Nemoguće je kategorički isključiti sudjelovanje", rekao je, naglašavajući da je pitanje "hipotetsko". "Stajat ćemo uz naše saveznike", rekao je Carney, dodajući da "ćemo uvijek braniti Kanađane".