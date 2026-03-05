Kanada bi mogla ući u rat na Bliskom istoku? 'Nemoguće je to kategorički isključiti'

Kanadski premijer Mark Carney je u četvrtak rekao da ne može isključiti vojno sudjelovanje svoje zemlje u eskalirajućem ratu na Bliskom istoku
Carneyjev ovotjedni posjet Australiji je zasjenjen sve širim ratom na Bliskom istoku, prouzročenim velikim američko-izraelskim napadima na Iran u kojima je ubijen njegov vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei.
Carney je na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji s australskim kolegom Anthonyjem Albaneseom u Canberri odgovarao na pitanje o tome postoji li situacija u kojoj bi se Kanada uključila u sukob.
"Nemoguće je kategorički isključiti sudjelovanje", rekao je, naglašavajući da je pitanje "hipotetsko". "Stajat ćemo uz naše saveznike", rekao je Carney, dodajući da "ćemo uvijek braniti Kanađane".
Smanjivanje ovisnosti o SAD-u
Carney je rekao da američko-izraelski napadi na Iran "nisu u skladu s međunarodnim pravom". Međutim, podržava napore da se Iran spriječi u namjeri da razvije nuklearno oružje, što je položaj koji Kanada zauzima "sa žaljenjem" jer predstavlja "još jedan primjer neuspjeha međunarodnog poretka".
Kanadski vođa je u četvrtak ponovio svoj poziv na "deeskalaciju" u sukobu. Svrha je Carneyjeve turneje po azijsko-pacifičkoj regiji smanjiti ovisnost Kanade o Sjedinjenim Američkim Država radi zaštite zemlje od, kako je rekao, gubljenja svjetskog poretka predvođenog SAD-om.
Cilj australskog dijela turneje je osigurati ulaganja i produbiti veze s partnerskom "srednjom silom" s kojom Kanada dijeli mnoge stavove.
