Kanada bi mogla ući u rat na Bliskom istoku? 'Nemoguće je to kategorički isključiti'

M.Da./Hina

05.03.2026 u 08:20

Kanadski premijer Mark Carney nije isključio sudjelovanje u sukobima na Bliskom istoku
Kanadski premijer Mark Carney nije isključio sudjelovanje u sukobima na Bliskom istoku Izvor: Profimedia / Autor: Ryan Walter Wagner/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia
Kanadski premijer Mark Carney je u četvrtak rekao da ne može isključiti vojno sudjelovanje svoje zemlje u eskalirajućem ratu na Bliskom istoku

Carneyjev ovotjedni posjet Australiji je zasjenjen sve širim ratom na Bliskom istoku, prouzročenim velikim američko-izraelskim napadima na Iran u kojima je ubijen njegov vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei.

Carney je na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji s australskim kolegom Anthonyjem Albaneseom u Canberri odgovarao na pitanje o tome postoji li situacija u kojoj bi se Kanada uključila u sukob.

"Nemoguće je kategorički isključiti sudjelovanje", rekao je, naglašavajući da je pitanje "hipotetsko". "Stajat ćemo uz naše saveznike", rekao je Carney, dodajući da "ćemo uvijek braniti Kanađane".

Smanjivanje ovisnosti o SAD-u

Carney je rekao da američko-izraelski napadi na Iran "nisu u skladu s međunarodnim pravom". Međutim, podržava napore da se Iran spriječi u namjeri da razvije nuklearno oružje, što je položaj koji Kanada zauzima "sa žaljenjem" jer predstavlja "još jedan primjer neuspjeha međunarodnog poretka".

Kanadski vođa je u četvrtak ponovio svoj poziv na "deeskalaciju" u sukobu. Svrha je Carneyjeve turneje po azijsko-pacifičkoj regiji smanjiti ovisnost Kanade o Sjedinjenim Američkim Država radi zaštite zemlje od, kako je rekao, gubljenja svjetskog poretka predvođenog SAD-om.

Cilj australskog dijela turneje je osigurati ulaganja i produbiti veze s partnerskom "srednjom silom" s kojom Kanada dijeli mnoge stavove.

>>> Tijek zbivanja na Bliskom istoku možete uživo pratiti OVDJE <<<

