Iz čamca pogođen tanker uz obalu Kuvajta: Odjeknula golema eksplozija, nafta curi u more

Maja Čohan

05.03.2026 u 06:30

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Profimedia / Autor: AFP
Tanker uz obalu Kuvajta pogođen je u snažnoj eksploziji, nakon čega je došlo do izlijevanja nafte u more, priopćila je britanska pomorska sigurnosna agencija UK Maritime Trade Operations (UKMTO)

‘U vodi je primijećena nafta koja istječe iz jednog teretnog spremnika, što bi moglo imati određene posljedice za okoliš. Brod je primio vodu, ali nema izvješća o požaru i posada je sigurna’, navodi UKMTO.

Prema njihovim informacijama, posada tankera nakon eksplozije uočila je manji čamac koji se udaljavao s mjesta incidenta, prenosi CNN.

Američka mornarica torpedom potopila ratni brod IRIS Dena

Najmanje 80 iranskih mornara poginulo je nakon što je u Indijskom oceanu potonuo iranski ratni brod IRIS Dena, objavilo je ministarstvo obrane Šri Lanke. Prema tim navodima, brod je pogođen torpedom koji je ispalila američka podmornica.

Šrilankanska mornarica priopćila je da je dosad spašeno 32 ljudi. U trenutku kada je u srijedu primljen prvi poziv u pomoć, na brodu se, prema riječima šrilankanskog ministra vanjskih poslova, nalazilo oko 180 osoba.

U tijeku potraga za preživjelima

Američki ministar obrane Pete Hegseth u srijedu je potvrdio da je američka podmornica potopila iransko plovilo u međunarodnim vodama. Iako nije izravno spomenuo operaciju spašavanja koju provodi šrilankanska mornarica, opis napada odgovara području na kojem je u tijeku potraga za preživjelima.

