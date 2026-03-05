Iz čamca pogođen tanker uz obalu Kuvajta: Odjeknula golema eksplozija, nafta curi u more

‘U vodi je primijećena nafta koja istječe iz jednog teretnog spremnika, što bi moglo imati određene posljedice za okoliš. Brod je primio vodu, ali nema izvješća o požaru i posada je sigurna’, navodi UKMTO.

Prema njihovim informacijama, posada tankera nakon eksplozije uočila je manji čamac koji se udaljavao s mjesta incidenta, prenosi CNN.

Američka mornarica torpedom potopila ratni brod IRIS Dena

Najmanje 80 iranskih mornara poginulo je nakon što je u Indijskom oceanu potonuo iranski ratni brod IRIS Dena, objavilo je ministarstvo obrane Šri Lanke. Prema tim navodima, brod je pogođen torpedom koji je ispalila američka podmornica.

Šrilankanska mornarica priopćila je da je dosad spašeno 32 ljudi. U trenutku kada je u srijedu primljen prvi poziv u pomoć, na brodu se, prema riječima šrilankanskog ministra vanjskih poslova, nalazilo oko 180 osoba.