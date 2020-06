Pričale su se legende o skupoj odjeći i parfemima, pa smo zavirili u imovinsku karticu Josipe Rimac. Kad tamo - bogatstva ni od korova

'Procesi uknjižbe nekretnina traju predugo, neki i do 12 godina, i to ne zbog neučinkovitosti jedinice i DUUDI-ja, nego pravosuđa', zavapila je Josipa Rimac na jednoj u nizu besplodnih rasprava u Saboru prije otprilike četiri godine. Nije poznato je li govorila tek načelno ili se možda referirala na neku vlastitu traumu u srazu s državnom administracijom. Iz službenih dokumenata ne proizlazi da je imala većih problema

Prvi kandidat za to jest velika i poprilično neukusno građena kuća u Vodicama, navodni ljetnikovac obitelji Rimac koji je u knjigama službeno upisan na njenog oca Josipa Čulinu , umirovljenika. Kuća je po svojedobnom priznanju Josipe Rimac kupljena još 2003., a po svjedočenjima mještana konstantno je dograđivana i uređivana. Prašilo se gotovo svakog ljeta, ali i tijekom koronakrize, kada je jedan stolarski obrat kojemu je državna tajnica 'riješila' poticaje ondje montirao kuhinju, stolariju i ugradbene ormare. U ovom periodu zabilježeni su razgovori vlasnika obrta s Rimac, u kojima on pita kakva vrata želi na kući, dok ona odgovara s: 'Besplatna.'

Istražitelji sada, po pisanju Jutarnjeg lista, sumnjaju da se u ovom slučaju radi o prikrivanju imovine čiji je stvarni vlasnik zapravo Josipa Rimac. 'Najviše me boli kad mi se dira u oca koji je godinama radio u Nizozemskoj i mukotrpno, svojim radom, stekao sve, a ne pozicijom bilo koje od svojih kćeri!' izjavila je svojedobno. Mediji su ipak kroz godine registrirali da mnogočlana obitelj Čulina financijski nikad nije stajala najbolje. Po završetku rata vratili su se u selo Lukar, pokraj Oklaja kod Drniša, u kojem im je država obnovila kuću. Otac Josip, tvrdi se, uzdržavao je obitelj s pet malodobnih kćeri skromnom mirovinom i obrađivanjem komadića škrte zemlje.

Za rješavanje stambenog pitanja odabrana je velika kuća s okućnicom veličine petstotinjak kvadrata, u centru grada i na putu prema tvrđavi, u lokalnim okvirima poznata po bivšem vlasniku Veljku Lošiću . On ju je gradio skoro dvadeset godina, a kada je početkom tisućljeća umro, nasljednici su se odlučili na prodaju. Objekt s tri velika stana i manjim prostorom u suterenu dio po dio, stan po stan, otkupljuje Agencija za promet nekretninama (APN), koja to ukupno plaća nešto manje od 1,2 milijuna kuna. Zatim ga dio po dio, stan po stan, dodjeljuje obitelji friške gradonačelnice Josipe Rimac.

Zgradica danas službeno vrijedi oko milijun kuna, a Kninjani je opisuju kao jednu od najluksuznijih u gradu. Nisu loše prošle ni preostale sestre: jedan zet zaposlen u Nacionalnom parku Krka također je dobio kuću s okućnicom u Višeslavovoj ulici, a i druge sestre žive u stanovima koje su dobile darovnicom. U imovinskoj kartici uhićene državne tajnice stoji još jedan stan u Kninu, u vlasništvu supruga Danijela, veličine 55 kvadrata i procijenjen na pedesetak tisuća eura, a on je stečen nasljedstvom. Suprug je, inače, zaposlen u INA-i i ima plaću nešto veću od 11 tisuća kuna neto, pa njih dvoje zajedno mjesečno zarade oko 26 tisuća.

Slučaj je već temeljito opisan: pokreće se istraga jer je Danijel Rimac dobio više državnih stanova nego što mu pripada, no čudesnim razvojem događaja i neobičnim odlukama Državnog odvjetništva na koncu biva osuđena jedino činovnica koja je potpisala darovanje, inače njena prijateljica, ali ne i bilo koji član obitelji Rimac, a koja je primila ono što joj ne pripada. Objekt se u imovinskoj kartici Josipe Rimac i danas vodi kao jedinstvena cjelina, premda se radi o omanjoj zgradi s više stanova; čak ni Povjerenstvo za sukob interesa nije ju uspjelo natjerati da prikaže sve stanove koje posjeduje. Njegovu odluku naime uspjela je pobiti na Vrhovnom sudu.

Time više u oči upada život na visokoj nozi Josipe Rimac, a koji je išao čak do javnog priznanja da od parfema može koristiti LacosteBeige i Dolce&Gabbana One 'jer na ostale ima alergiju' ili do defiliranja sa skupocjenim torbicama vrijednima po nekoliko desetaka tisuća kuna. Modni stručnjaci upozorili su da se većina modela viđenih na njoj u Hrvatskoj ne može ni kupiti, a ako i može, znatno su skuplji nego u inozemstvu. Pažnju su plijenile i njene dizajnerske modne kombinacije i dodaci - uglavnom daleko je i visoko dogurala od sela Lukar, pokraj Oklaja kod Drniša.

U imovinskoj kartici Josipe Rimac upisano je vlasništvo nad automobilima Lancia Delta iz 2008. i Audi A4 iz 2015., no bubu za prisluškivanje pronašla je pod volanom još luksuznijeg Audija Q5. Po tvrdnji njenog supruga Danijela izrečenoj novinarima 24 sata, negdje uoči Božića ovaj automobil uzela je na leasing, a u imovinskoj kartici doista stoji da tvrtki Impuls Leasing Hrvatska plaća 581,31 euro mjesečno.