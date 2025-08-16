PREGOVORI RUSIJA-UKRAJINA

Trump nakon susreta s Putinom održao dug telefonski razgovor sa Zelenskim i šefovima NATO-a

M.Č./Hina

16.08.2025 u 09:22

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER / POOL
Američki predsjednik Donald Trump održao je dugi telefonski razgovor s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a potom je razgovarao s čelnicima NATO-a nakon sastanka u petak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, priopćila je Bijela kuća

Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin nakon „konstruktivnog sastanka” u petak nisu otkrili kako riješiti točke prijepora koje sprječavaju mir u Ukrajini, no izrazili su optimizam da se rat može zaustaviti kroz povratak dijalogu i zahvaljujući njihovom dobrom odnosu.

Vladimir Putin i Donald Trump - press konferencija nakon sastanka
Vladimir Putin i Donald Trump - press konferencija nakon sastanka Izvor: Profimedia / Autor: Drew ANGERER / AFP / Profimedia

Od susreta Trumpa i Putina na Aljasci i zajedničke konferencije za medije ranije se očekivalo da će rezultirati konkretnim pomacima po pitanju niza točaka oko kojih se uključene strane spore, u najboljem slučaju i prekidom vatre.

Trump je ranije najavljivao da mu je cilj sastanka na Aljasci postići prekid vatre.

Sastanak Trumpa i Putina
Rusija je okupirala petinu ukrajinskog teritorija te ponavlja da Kijev mora prihvatiti „stvarnost na terenu”, dok Ukrajina i europski saveznici odbacuju davanje teritorijalnih ustupaka.

Prvi susret Trumpa i Putina
Prvi susret Trumpa i Putina Izvor: Profimedia / Autor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Američki predsjednik u prvom televizijskom razgovoru nakon susreta s Putinom rekao je da vjeruje da su blizu dogovoru, a ukrajinskog predsjednika savjetovao je da na njega pristane.

