stigle kritike

Ante Nazor i udruge udarili po mimohodu navijača: Nisu imali državnu zastavu, već onu HOS-a

M. Šu./Hina

12.08.2025 u 11:25

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Duje Klaric
Bionic
Reading

Veteranske udruge i ravnatelj HMDCDR-a Ante Nazor izrazili su u utorak zabrinutost zbog toga što je mimohod navijača u Kninu održan bez službene državne zastave, uz isticanje HOS-a i umanjivanje uloge drugih postrojbi, te osudili podizanje desne ruke i veličanje totalitarnih režima.

U priopćenju, koje potpisuju Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata i ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (HMDCDR) Ante Nazor, navodi se da podržavaju zajedništvo navijačkih skupina koje su 5. kolovoza odale počast vojno-redarstvenoj operaciji “Oluja”.

Ipak, ističu da ih je "duboko ražalostilo i zabrinulo" što mimohod nije predvodila državna zastava kakva je 5. kolovoza 1995. podignuta na kninskoj tvrđavi, niti obilježja 4. i 7. gardijske brigade te drugih postrojbi HV-a, HVO-a i specijalne policije koje su sudjelovale u oslobađanju grada".

vezane vijesti

Umjesto toga, na čelu kolone bila je zastava HOS-a, za koju navode da se posljednjih godina u dijelu javnosti promovira nerazmjerno njezinoj ulozi u Domovinskom ratu. "Kao što nije utemeljeno negirati sudjelovanje postrojbi HOS-a u obrani Hrvatske, nema razloga ni preuveličavati njihovu ulogu", napominje se u priopćenju.

Neutemeljeno favoriziranje jedne postrojbe, upozoravaju potpisnici, može izazvati duboke društvene podjele i imati "katastrofalne posljedice za budućnost Hrvatske". Osudili su i podizanje desne ruke te veličanje totalitarnih režima, poručivši da "u tome nema ništa ljudsko".

Ističu kako se ne odriču nijedne hrvatske postrojbe koja je časno sudjelovala u Domovinskom ratu i protive se zabrani znakovlja bilo koje od njih, no poručuju da obilježavanja ratnih događaja moraju ostati u okvirima demokratskih i slobodarskih vrijednosti, uz državnu zastavu kao središnji simbol pobjede i slobode.

Mimohod navijača u Kninu
  • Mimohod navijača u Kninu
  • Mimohod navijača u Kninu
  • Mimohod navijača u Kninu
  • Mimohod navijača u Kninu
  • Mimohod navijača u Kninu
    +34
Mimohod navijača u Kninu Izvor: Cropix / Autor: Duje Klaric

"Hrvatsku slobodu, demokraciju i međunarodno priznanje nisu izborili ni ustaški ni komunistički režimi, nego pobjedonosna 'Oluja' i demokratske snage Republike Hrvatske”, naglašavaju u priopćenju. Organizatore budućih navijačkih mimohoda pozvali su na suradnju kako bi se spriječilo, kako naglašavaju, daljnje falsificiranje povijesti i osiguralo dostojanstveno obilježavanje najveće hrvatske vojne pobjede.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
šalje nacionalnu gardu

šalje nacionalnu gardu

Trump je mahao statistikama kako bi dokazao da je Washington prepun kriminala. Ovo su stvarne brojke
sve se užarilo

sve se užarilo

Toplinski val ne posustaje: Pola Hrvatske u crvenom, evo kad stiže promjena
istekao rok

istekao rok

Zagrebački Hipodrom još nije vraćen u prvobitno stanje, sanacija će trajati mjesecima?

najpopularnije

Još vijesti