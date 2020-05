Rimac tajnici Njavro: Računaj na 500.000 kuna kad sve prođe, evo 10.000 eura da imaš za Uskrs

Obavljajući dužnost državne tajnice u Ministarstvu uprave, Josipa Rimac “stizala je i dodatno zaraditi”, slikovito rečeno, kad bi zapuhala bura, ona je punila džepove. Proizlazi to i iz njezinih riječi koje su istražitelji snimili 29. veljače ove godine, kada je razgovarala s jednim svojim poznanikom, vodičkim poduzetnikom kod, kako istražitelji tvrde, njezine kuće u Vodicama, koju je tada uređivala.

“Znači to su ti tvoji kanali i sad kad bude duvalo ti puniš džepove...”. “Treba raditi. Neko kaže ne može se. Može se...”, uzvratila je Rimac. “A kome pogodovati nego investitorima”, dodao je njezin poznanik.

“Uglavnom, Ante ti je rekao sljedeće, da mi to poguramo, da on stoji iza onoga što je zadnji put rekao i da sigurno računaš na svojih 500.000 kuna što se tiče... kad prođe. Sad ti je poslao da imaš za Uskrs”, kazala je Rimac Ružici Njavro u razgovoru koji su vodile 5. travnja iza 21 sat dok su sjedile u njezinu vozilu na jednoj lokaciji u Zagrebu. Njavro se, čini se, u prvom trenutku nećkala, govoreći “ma daj”, ali je Rimčeva nastavila: “Nećeš me valjda zajebavat, a ja sam ti donijela... drži to”.



“Ajde...” - uzvratila je Njavro i nasmijala se, proizlazi iz snimljenog materijala. Rimac je svojoj sugovornici tom prilikom rekla kako i načelnica Gračaca Nataša Turbić rješava problem s natječajem za Sladića.