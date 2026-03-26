Prekinut promet ključnom zagrebačkom arterijom: Vjetar srušio još jedno stablo

Vjetar je srušio stablo na Trešnjevačkom trgu u Zagrebu, zbog čega je obustavljen promet Ulicom grada Vukovara. Iz Grada Zagreba stiglo je upozorenje da će nevrijeme potrajati i sutra
U Ulici grada Vukovara, u blizini Trešnjevačkog trga, promet je obustavljen nakon što se zbog jakog vjetra stablo srušilo na cestu.
Zbog srušenih stabala u olujnom nevremenu koje cijeli dan hara većim dijelom Hrvatske zabilježene su stotine intervencija. Samo u Zagrebu, tijekom poslijepodneva bilo je više od 100 intervencija hitnih službi, a s obzirom na to da se vjetar nije smirio ni u večernjim satima, moglo bi ih biti još.
"Prema Državnom hidrometeorološkom zavodu, opasni vremenski uvjeti u Zagrebu potrajat će do sutra u podne, te molimo građane da i dalje prate informacije nadležnih službi i budu oprezni u prometu i prilikom kretanja na otvorenom", upozoravaju iz Grada Zagreba.
Podsjetimo, zbog oborenog stabla na raskrižju Hebrangove i Gundulićeve je u prometnoj špici bio prekinut promet Zelenim valom zbog čega su se stvorile nesnosne gužve.
Neprestano stižu dojave o srušenim stablima na brojnim lokacijama, od Jordanovca, preko Gornje Kustošije, raskrižja Selske i Zagorske ulice... 24sata piše kako je vjetar otpuhao krov jedne kuće koji je završio u dvorištu obližnje škole.
"Autobusna linija 140 je obustavljena. Linija 138 preusmjerena na Gornje Prekrižje zbog oada stabla u Ulici Zelengaj. Linija 227 prometuju preusmjereno preko Maksimirske, Av. Gojka Šuška, Svetošimunske, Gornjeg Bukovca i dalje redovitom trasom zbog pada stabla u Ul. Prilesje 3. Linije 102 i 105 prometuju obilazno preko Pantovčaka u oba smjera zbog pada stabla na prometnicu u Ul. Tuškanac 63.
Zbog pada električnog kabla na žice gornjeg voda u Draškovićevoj kod Traumatološke bolnice, u oba smjera linija 4 prometuje obilazno preko Kvaternikovog trga, Šubićeve, Zvonimirove, Ul. kneza Mislava Draškovićeve i dalje redovitom trasom. Linija 8 s Mihaljevca prometuje preko Trga bana Josipa Jelačića do Zapadnog kolodvora, a tramvaji linije 8 od Sopota prometuje Šubićevom na Kvaternikov trg i natrag. Linija 9 obilazno preko Trga bana Josipa Jelačića i Ul. F. Račkoga u oba smjera. Linija 13 prometuje preusmjereno preko Šubićeve, Branimirove, Glavnog kolodvora i Zrinjevca u oba smjera", javlja ZET.