Prekinut promet ključnom zagrebačkom arterijom: Vjetar srušio još jedno stablo

U Ulici grada Vukovara, u blizini Trešnjevačkog trga, promet je obustavljen nakon što se zbog jakog vjetra stablo srušilo na cestu.

Zbog srušenih stabala u olujnom nevremenu koje cijeli dan hara većim dijelom Hrvatske zabilježene su stotine intervencija. Samo u Zagrebu, tijekom poslijepodneva bilo je više od 100 intervencija hitnih službi, a s obzirom na to da se vjetar nije smirio ni u večernjim satima, moglo bi ih biti još.