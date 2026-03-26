Hrvatska presječena na pola: Zbog zimskih uvjeta zatvoreni svi pravci, 100 intervencija u Zagrebu

Nevrijeme koje je zahvatilo veći dio Hrvatske nije se smirilo. HAK javlja da us za teretna vozila zatvoreni svi pravci koji povezuju Dalmaciju s ostatkom Hrvatske, a zbog nevremena su hitne službe odradile nekoliko stotina intervencija

"Nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju i Dalmaciji, i obratno, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 između Bosiljeva i Kikovice, državnoj cesti DC3 kroz Gorski kotar, autocesti A1 između Ogulina i čvora Rovanjska te DC1 kroz Liku", izvještava Hrvatski autoklub (HAK).

Upozoravaju na brojna ograničenja i obustave prmeta na gotovo svim važnijim prometnim pravcima u Hrvatskoj, koju je zahvatilo olujno nevrijeme praćeno padalinama i snažnim vjetrom.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektne linije: Stinica-Mišnjak, ﻿Prizna-Žigljen, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, Vis-Split, zatim﻿ ﻿katamaranske linije: Pula-Zadar-Pula, ﻿﻿Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Rijeka-Rab-Novalja, ﻿Ubli-Korčula-Dubrovnik, Split-Stari Grad, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split te﻿ ﻿brodske linije: Zadar-Sali-Zaglav-Zadar, ﻿Mali Lošinj-Unije-Susak ﻿i Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ. Za to vrijeme, vatrogasci imaju mnogo posla, najviše s uklanjanjem srušenih stabala. Situacija je posebno teška u Zagrebu gdje su hitne službe imale više od 100 intervencija, što je potvrdio i Tomislav Tomašević. 'Imali smo preko 100 intervencija, uglavnom vatrogasaca ali i Zrinjevca kad je riječ o srušenim stablima i granama, Zagrebačkih cesta kad je riječ o semaforima i raskrižjima koje je trebalo hitno popraviti te ZET-a koji je isto tako uklanjao kvarove koji su bili u tramvajskoj mreži ili stabla koja su prepriječila neke autobusne linije. Tako da su se sve prepreke vrlo brzo uklanjale', izjavio je gradonačelnik. Naglasio je da je najbitnije da cijeli dan nema ozlijeđenih, i da se sve rješavalo vrlo brzo, da nema velikih poremećaja u funkcioniranju grada.

Neprestano stižu dojave o srušenim stablima na brojnim lokacijama, od Jordanovca, preko Gornje Kustošije, raskrižja Selske i Zagorske ulice... 24sata piše kako je vjetar otpuhao krov jedne kuće koji je završio u dvorištu obližnje škole. "Autobusna linija 140 je obustavljena. Linija 138 preusmjerena na Gornje Prekrižje zbog oada stabla u Ulici Zelengaj. Linija 227 prometuju preusmjereno preko Maksimirske, Av. Gojka Šuška, Svetošimunske, Gornjeg Bukovca i dalje redovitom trasom zbog pada stabla u Ul. Prilesje 3. Linija 225 prometuje izmijenjenom trasom preko Trnave u oba smjera, zbog pada stabla na prometnicu u Ul. II Resnički gaj kod željezničkog podvožnjaka. Zbog pada električnog kabla na žice gornjeg voda u Draškovićevoj kod Traumatološke bolnice, u oba smjera linija 4 prometuje obilazno preko Kvaternikovog trga, Šubićeve, Zvonimirove, Ul. kneza Mislava Draškovićeve i dalje redovitom trasom. Linija 8 s Mihaljevca prometuje preko Trga bana Josipa Jelačića do Zapadnog kolodvora, a tramvaji linije 8 od Sopota prometuje Šubićevom na Kvaternikov trg i natrag. Linija 9 obilazno preko Trga bana Josipa Jelačića i Ul. F. Račkoga u oba smjera. Linija 13 prometuje preusmjereno preko Šubićeve, Branimirove, Glavnog kolodvora i Zrinjevca u oba smjera", javlja ZET.

Autocestu A6 zabijelio je snijeg. Vjetar je srušio četiri bora na cestu u međimurskom mjestu Bukovščak, a stabla su padala i u Palinovcu, piše eMeđimurje. Tuča je pala i u Jezerima kod Šibenika, javlja Šibenik.in. Olujni vjetar u Sloveniji, upozorenje Vakule Više od 300 intervencija vatrogasaca, elektroprivrednih, komunalnih i cestovnih službi zabilježeno je danas diljem Slovenije zbog olujnog vjetra, javlja u četvrtak agencija STA. Prema podacima Slovenske agencije za okoliš (Arso), najjači udari vjetra izmjereni su na aerodromu Lesce u Gorenjskoj, gdje je vjetar dosegao 103 kilometra na sat. Upozorava se i da će u petak ujutro udari bure u Primorskoj doseći brzinu od oko 100 kilometara na sat. U pojedinim planinskim područjima mogući su udari vjetra do 140 na sat. Zbog očekivanih posljedica, poput pada drveća, otkrivanja krovova te poremećaja u prometu i opskrbi električnom energijom, za područje sjeverne Slovenije izdan je crveni stupanj vremenskog upozorenja. Lokalizirani olujni vjetrovi mogu se pojaviti i drugdje u zemlji. Za ostale dijelove zemlje izdan je narančasti stupanj vremenskog upozorenja.

Jak vjetar ruši stabla po Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL







Jak vjetar ruši stabla po Zagrebu

Glavni meterorolog HRT-a Zoran Vakula rekao je u središnjem Dnevniku da najveća upozorenja - crvenog stupnja - ostaju na snazi, iako prema broju upozorenja djeluje da će petak biti povoljniji od četvrtka.

"Sve ovo što smo čuli do sada, primimo na znanje i nemojmo putovati ni na sjever ni na jug. Pričekajmo da promjena vremena prođe, da se malo stabilizira situacija, a to neće biti sutra", upozorio je Vakula.

Hrvatska sutra Promjenjivo, često i pretežno oblačno te i dalje vjetrovito. Mjestimice kiša, lokalno i obilnija, u unutrašnjosti i snijeg, osobito u Gorskoj Hrvatskoj uz novi deblji snježni pokrivač. U Dalmaciji su mogući pljuskovi s grmljavinom, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.. Puhat će umjeren do jak, na udare ponegdje olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na većem dijelu Jadrana jaka i olujna bura i sjeverni vjetar, još u prvom dijelu dana na jugu umjereno do jako jugo i istočni vjetar. Temperatura zraka od 2 do 7, u Gorskoj Hrvatskoj između -1 i 2 °C. Na Jadranu najniža od 4 do 8, a najviša od 8 do 13 °C.