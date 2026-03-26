Vakula otkrio kad će se vrijeme smiriti: 'Nemojmo putovati ni na sjever ni na jug'

'I dalje će biti nepovoljno vrijeme, snijeg u Gorskom kotaru, Lici. Sve ovo što smo čuli do sada, primimo na znanje i nemojmo putovati ni na sjever ni na jug . Pričekajmo da promjena vremena prođe, da se malo stabilizira situacija, a to neće biti sutra. Osim snijega i dalje jak, olujan vjetar i na kopnu i na moru i zbog toga crveno upozorenje za Zagreb, Rijeku zbog vjetra, zbog obilnog snijega gorska Hrvatska', rekao je Vakula, prenosi HRT.

Objasnio je da, prema karti situacije iznad Europe, dolazak najprije jugozapadnjaka, južnog vjetra na Jadran, nakon toga dolazak hladnog zraka sa sjevera, plave boje i zbog tog dolaska hladnog zraka, zbog ciklone koja se stvorila na Jadranu i seli se prema jugoistoku. ' S jedne strane dolazak vlage, s druge strane hladnoće , možemo reći dobitna kombinacija za snijeg i to obilan. Samo na Sljemenu recimo i Puntijarki je od jučer do danas palo više od 20 centimetara snježnog snijega. To je novi snijeg na Sljemenu. Na Zavižanu ga sad ima 71 centimetar. To su zadnji podaci od 19 sati. Parg mjeri 28 cm, Sljeme 24 cm, Gospić 3 cm, ali napadat će ga još do jutra i više', upozorava Vakula.

Temperaturne razlike i velike oborine

'Imali smo to rekordno razdoblje od 22. veljače pa do sredine, 15., 16. ožujka pa čak je potrajalo, ali ne tako ekstremno i dalje, kao nikada u tom dijelu godine. Srećom, imali smo ovaj manji pad temperature prema prosječnim vrijednostima, tako da ovo nije tako veliki skok od onog dugotrajnog razdoblja kako je moglo biti. Ali recimo od jučer do danas je pad temperature iza 15 stupnjeva Celzija u kontinentalnim krajevima Hrvatske, pogotovo u središnjoj Hrvatskoj. Isto tako valja reći, istočni krajevi, Slavonija, Baranja i Srijem danas 15 stupnjeva, sasvim uobičajeno za ovo doba godine, bez nekog silnog vjetra, bez neke velike oborine, napominje Vakula. Naglašava da je veliki oborina danas bilo u Puli, Dubrovniku, na ogulinskom području.

Opasnost za usjeve s nedjelje na ponedjeljak

'Ovako olujan vjetar će puhati još sutra, u subotu ujutro, dakle miješanje zraka i nema šanse za neki znatniji pad temperature na vrijednosti koje su pogibeljne za biljke, pojavljivanje mraza. Međutim, u nedjelju i ponedjeljak, nedjelju navečer, ponedjeljak ujutro, bojim se da će gorska Hrvatska, gdje ima snijega, gdje će se malo razvedriti, da će se pojavljivati minusi i samim tim velika opasnost i za biljke, ne samo zbog snijega, napadalog, nego dodatno i zbog smrzavanja', rekao je Vakula.