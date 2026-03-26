VIDEO Herojski pothvat Obalne straže: Po olujnom nevremenu spasili pacijenta

Pripadnici Obalne straže Republike Hrvatske u petak su, unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima, uspješno proveli hitan medicinski prijevoz teže ozlijeđenog muškarca s otoka Visa do Splita, koji je po dolasku predan medicinskom timu na daljnju obradu i liječenje

Iz Ministarstva obrane Republike Hrvatske (MORH) naveli su da je postupajući na zahtjev Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka), posada brodice GB-203 "Modrulj 3" ukrcala ozlijeđenog muškarca u gradskoj luci Vis u 13.37 sati, nakon čega je započeo prijevoz prema Splitu.

Tijekom plovidbe posada je poduzimala sve potrebne mjere radi osiguranja stabilnosti plovila i sigurnosti pacijenta u otežanim vremenskim okolnostima.