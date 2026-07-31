VIDEO Detalji drame kod Hvara: Pogledajte kako je spašena obitelj s broda koji je zahvatio požar

Ministarstvo mora i prometa poručilo je u petak da je požar na brodici kod Hvara stavljen pod nazor, a posada sa djecom je spašena i evakuirana bez ozljeda.

Kako su naveli, dojava je primljena u 11:52 sata 52 sati u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka).

'Nedugo nakon dojave poduzete su spasilačke aktivnosti na poziciji pomorske nesreće te je brodica spašena od potpunog požara i potapanja (...) Na spasilačku brodicu iz sastava ILK Hvar prije isplovljavanja ukrcani su pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva DVD Hvar, a na poziciju nesreće stigli su u 12.15 sati, gdje su zatekli brodicu u požaru na oko 200 metara od obale Rta Pelegrin, sa zapadne strane otoka Hvara. Nedugo po dolasku vatrogasci su požar na brodici stavili pod nadzor, a brodica je ostala u plutajućem stanju', poručili su.