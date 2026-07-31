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VIDEO Detalji drame kod Hvara: Pogledajte kako je spašena obitelj s broda koji je zahvatio požar

Ivor Kruljac

31.07.2026 u 16:54

Vatrogasci spašavali ljude na brodu koji se zapalio kod Hvara
Vatrogasci spašavali ljude na brodu koji se zapalio kod Hvara Izvor: Licencirane fotografije / Autor: ILK Milna/Ministarstvo mora i prometa
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Vatrogasci su malo nakon dojave uočili brodicu na 200 metara od zapadne strane Hvara. Tijekom postupanja brod je ostao u plutajućem stanju, a putnici su prošli bez ozljeda

Ministarstvo mora i prometa poručilo je u petak da je požar na brodici kod Hvara stavljen pod nazor, a posada sa djecom je spašena i evakuirana bez ozljeda.

Kako su naveli, dojava je primljena u 11:52 sata 52 sati u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka).

'Nedugo nakon dojave poduzete su spasilačke aktivnosti na poziciji pomorske nesreće te je brodica spašena od potpunog požara i potapanja (...) Na spasilačku brodicu iz sastava ILK Hvar prije isplovljavanja ukrcani su pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva DVD Hvar, a na poziciju nesreće stigli su u 12.15 sati, gdje su zatekli brodicu u požaru na oko 200 metara od obale Rta Pelegrin, sa zapadne strane otoka Hvara. Nedugo po dolasku vatrogasci su požar na brodici stavili pod nadzor, a brodica je ostala u plutajućem stanju', poručili su.

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Incident su, dodaju, prijavili očevici, a potom je o događaju obaviještena i Postaja pomorske i aerodromske policije Split (PPAP Split). Očevid požara je u tijeku, ali preliminarni rezultati ukazuju na to da je požar na 10-metarskom plovilu s hrvatskom zastavom izbio u krmenom dijelu.

'Iako je u brodskom spremniku preostalo oko 700 litara pogonskog goriva, na poziciji nesreće nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša. Službenici ILK Milna opožarenu brodicu uzeli su u tegalj te je nedugo potom osigurana na vezu, u hvarskoj Križnoj luci', zaključili su iz Ministarstva prometa i mora.

Vatrogasci gasili požar brodice kod Hvara Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Ministarstvo mora i prometa

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