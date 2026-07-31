61. kolo

Sretnik iz Siska osvojio više od 300 tisuća eura na Eurojackpotu

M.Či.

31.07.2026 u 22:18

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Hrvatska lutrija
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Eurojackpot je donio sreću nekome u Sisku tko je postao bogatiji za više od 300 tisuća eura

U 61.kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 4, 10, 20, 40, 41 - 4, 6 koji su igraču iz Siska donijeli dobitak 5 u iznosu od 322.848,70 eura.

Sretni dobitnik odigrao je 5 kombinacija i dvije dodatne igre Joker te uplatio iznos od 12,00 €.

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Listić je uplaćen na prodajnom mjestu: Hrvatska Lutrija, Trg Josipa Mađerića 1, Sisak.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 04.08.2026., a glavni dobitak iznosi 23.000.000,00 eura.

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