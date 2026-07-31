Sretnik iz Siska osvojio više od 300 tisuća eura na Eurojackpotu

U 61.kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 4, 10, 20, 40, 41 - 4, 6 koji su igraču iz Siska donijeli dobitak 5 u iznosu od 322.848,70 eura.

Sretni dobitnik odigrao je 5 kombinacija i dvije dodatne igre Joker te uplatio iznos od 12,00 €.