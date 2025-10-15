deseci poginulih

Ponovo buknuo granični sukob između Pakistana i Afganistana

M. Šu./Hina

15.10.2025 u 13:08

Izvor: EPA / Autor: DILBAR KHAN
Nekoliko dana nakon jednog od najgorih sukoba u godinama između Pakistana i Afganistana, te su se susjedne zemlje u srijedu ponovo međusobno optužile za smrtonosne prekogranične napade.

U borbama duž granice između Pakistana i Afganistana poginula su rano jutros 23 pakistanska vojnika, dok afganistanska strana navodi da je ubila njih 58 u odmazdi za, kako je rečeno, opetovano kršenje suvereniteta afganistanskog teritorija i zračnog prostora.

U sukobu je korišteno lako i teško naoružanje.

"Afganistanski talibani pribjegli su kukavičkim napadima na četiri lokacije u području Spin Boldaka u Balučistanu", priopćio je Ured za odnose s javnošću (ISPR) pakistanske vojske.

ISPR je priopćio da afganistanski talibani i borci skupine Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) napadaju Pakistan.

Najmanje 20 boraca je ubijeno, a mnogi su ranjeni na afganistanskoj strani, navodi se u priopćenju.

Vojska je izjavila da stanje na terenu pokazuje da afganistanski talibani i TTP "gomilaju svoje snage".

 "Na svaki čin agresije protiv Pakistana odgovorit će se punom silom", rekao je ISPR.

ISPR je izjavio da napad u Balučistanu nije bio izoliran. Sličan napad je odbijen tijekom noći u sjeverozapadnoj pokrajini Khyber Pakhtunkhwa, regiji Kuram.

Pretpostavlja se da je "ubijeno" najmanje 30 afganistanskih talibana i boraca TTP-a, a uništeno je šest tenkova koji pripadaju afganistanskim snagama, dodaje se.

TTP je u Pakistanu na listi zabranjenih terorističkih organizacija.

Glasnogovornik talibana Zabihulah Mujahid je optužio Islamabad za pokretanje napada u Spin Boldaku, navodeći da je u tom napadu ubijeno više od 12 civila, a oko 100 ranjeno.

Liječnik u Kandaharu rekao je za privatnu afganistansku televiziju TOLOnews da su većina žrtava dovezenih u bolnicu civili, uključujući žene i djecu. Bolnica je navodno primila više od 80 ozlijeđenih i zabilježila između 10 i 15 smrtnih slučajeva.

Najnovije nasilje uslijedilo je nakon sukoba tijekom vikenda duž Durandove linije, sporne granice između Afganistana i Pakistana, pri čemu obje strane tvrde da su jedna drugoj nanijele teške žrtve.

