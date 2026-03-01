Iran ispalio projektile na Cipar, Britanci tamo imaju bazu - evo što kažu

Britanske trupe i civili na Bliskom istoku izloženi su riziku od 'neselektivnih napada' Irana i njihova zaštita mu je prioritet, rekao je njihov ministar obrane

John Healey rekao je za BBC da 'nitko neće žaliti' za vrhovnim vođom ajatolahom Alijem Hameneijem, ubijenim tijekom američkih i izraelskih zračnih napada na Iran koji su započeli u subotu. Ujedinjeno Kraljevstvo nije sudjelovalo u tim napadima, a ministar obrane rekao je da je na SAD-u da utvrdi pravnu osnovu za svoje djelovanje. Rekao je da je od početka napada britansko vojno osoblje u Bahreinu bilo 'na nekoliko stotina metara' od odmazde raketnim i dronskim napadom u subotu, dok su dva projektila ispaljena u smjeru Cipra.

Healeyja su više puta pitali podržava li Ujedinjeno Kraljevstvo američko-izraelske napade na Iran ili misli da su legalni. Rekao je da, iako UK nije sudjelovao u napadima, 'dijelimo, međutim, primarni cilj svih saveznika u regiji i SAD-a da Iran nikada ne bi trebao imati nuklearno oružje.' Nije želio govoriti o tome hoće li UK biti uključen u daljnje napade, ali je rekao da pokušava spriječiti daljnju regionalnu eskalaciju. Također je rekao da UK preispituje razinu terorističke prijetnje. Keir Starmer već je potvrdio da britanski zrakoplovi patroliraju Bliskim istokom kao dio obrambene operacije kako bi 'zaštitili naš narod, naše interese i naše saveznike'.

Iranski napad na Beit Šameš kod Jeruzalema Izvor: EPA / Autor: ABIR SULTAN







