Incident u Jablanici: Na obljetnici raspuštanja logora napao katoličkog svećenika

Bi. S. / Hina

01.03.2026 u 16:24

Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL
Muškarac je napao katoličkog svećenika nazivajući ga ustašom na obilježavanju 32. obljetnice raspuštanja logora koji su za Hrvate u Jablanici u sjevernom dijelu Hercegovine uspostavile bošnjačke vlasti u ratu 1990-tih

Prema navodima organizatora, za vrijeme i nakon mise kolona vozila s ratnim zastavama bošnjačke Armije BiH kružila je oko crkve u Jablanici.

Dvojica nepoznatih počinitelja su se nakon mise zaustavila blizu svećenika don Marina Marića i upućivali mu pogrdne riječi, uključujući 'ustašo'.

Slučaj je prijavljen lokalnoj policiji i jedan od nasilnika je uhićen, potvrdila je policija koja kaže da se samo jedna osoba smatra odgovornom za incident. Tužitelji u Mostaru su slučaj okarakterizirali kao izazivanje nacionalne i vjerske mržnje. 

U logoru u Jablanici koji se nalazio u muzeju u spomen na bitku na Neretvi 1943. bilo je zatočeno oko 900 Hrvata. Brojni su mučeni, a ubijeno je ili preminulo njih osmero.

Za te je zločine osuđeno više počinitelja, među kojima je 15 godina zatvora dobio zamjenik zapovjednika postrojbe za posebne namjene Armije BiH Nihad Bojadžić. 

