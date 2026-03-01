Tisuće ljudi zaglavile na aerodromima: Napad na Iran drastično će povećati cijene avionskih karata

Američki i izraelski napad na Iran u potpunosti je poremetio letove diljem Bliskog istoka, ali i znatno šire, gotovo u cijeloj Aziji. Zbog obilaznih ruta na koje su primorani avioprijevoznici očekuje se da će cijene karata za one letove koji uopće budu mogući drastično poskupjeti

Izrael, Katar, Sirija, Iran, Irak, Kuvajt i Bahrein zatvorili su svoj zračni prostor, a nema letova ni iznad Ujedinjenih Arapskih Emirata. To je dovelo do zatvaranja zračnih luka u Dubaiju, Abu Dhabiju i Dohi te otkazivanja tisuća letova glavnih bliskoistočnih zrakoplovnih kompanija, javlja The Guardian.

Tri glavne zrakoplovne tvrtke koje operiraju letovima u tim zračnim lukama - Emirates, Qatar Airways i Etihad - obično imaju oko 90.000 putnika dnevno koji prolaze kroz ta čvorišta, a još više putnika kreće prema odredištima na Bliskom istoku. Dubai je najprometnija zračna luka na svijetu za međunarodne letove. Stranica i aplikacija za praćenje letova Flightradar izvijestila je da je u nedjelju otkazano više od 3400 letova prema sedam glavnih zračnih luka na Bliskom istoku.

Sve najjače tvrtke obustavile letove Emirates je izjavio da su sve operacije prema i iz Dubaija obustavljene do 15 sati po vremenu UAE u ponedjeljak. Qatar Airways je izjavio da će nastaviti s operacijama kada Katarska uprava za civilno zrakoplovstvo objavi sigurno ponovno otvaranje katarskog zračnog prostora, dodajući da će dostaviti daljnje informacije do 9 sati po vremenu u Dohi u ponedjeljak. Etihad je izjavio da su letovi prema i iz Abu Dhabija obustavljeni do 2 sata ujutro po vremenu UAE u ponedjeljak. Kao što je poznato, meta iranske odmazde bila je i međunarodna zračna luka u Dubaiju, kao i njezin znameniti hotel Burj Al Arab, a u tom napadu ozlijeđene su četiri osobe. Zračne luke Abu Dhabija su u objavi na X-u izjavile da je incident na međunarodnoj zračnoj luci Zayed u glavnom gradu UAE rezultirao jednom smrću i sedam ozlijeđenih. Kasnije su izbrisale objavu. Zračni prostor iznad Irana, Iraka, Kuvajta, Izraela, Bahreina, UAE i Katara ostao je praktički prazan, pokazale su karte Flightradar24 rano u nedjelju.

U svijetu otkazano više od 18 tisuća letova Web stranica FlightAware izvijestila je pak da je više od 18.000 letova odgođeno u cijelom svijetu, a više od 2350 otkazano u cijelom svijetu do 22:30 GMT u subotu. Zrakoplovne tvrtke koje prelaze Bliski istok morat će preusmjeriti letove zaobilazeći sukob, a mnogi letovi kreću se prema jugu preko Saudijske Arabije. To će povećati broj sati letova i donijeti povećane troškove koje će platiti zrakoplovne tvrtke. Stoga bi cijene karata mogle brzo početi rasti ako sukob potraje. Dodatni letovi također će izvršiti pritisak na kontrolore zračnog prometa u Saudijskoj Arabiji koji bi možda morali usporiti promet kako bi osigurali da ga mogu sigurno podnijeti.