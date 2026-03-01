na jugu irana

Tragedija u školi: U napadu poginulo najmanje 148 ljudi, uključujući i djecu

01.03.2026 u 15:51

Napad na iransku školu za djevojke
Napad na iransku školu za djevojke Izvor: Profimedia / Autor: Alex MITA / AFP / Profimedia
Prema iranskim dužnosnicima, najmanje 148 ljudi, uključujući djecu, poginulo je nakon što je, prema izvještaju, napad pogodio školu na jugu Irana

Iran je okrivio SAD i Izrael.

Središnje zapovjedništvo američke vojske (Centcom) izjavilo je da istražuje izvješća o incidentu, dok je izraelska vojska izjavila da 'nije svjesna' ikakvih operacija IDF-a u tom području, piše BBC.

Škola za djevojčice nalazila se u Minabu, blizu baze Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) koja je prethodno bila meta. Najmanje 201 osoba ubijena je u zračnim napadima u Iranu, a 747 je ozlijeđeno od subote.

