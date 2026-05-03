Policija reagirala nakon dojava: Uhićen vozač koji je vukao psa uz vozilo

Prema navodima policije, nepoznati vozač upravljao je vozilom šibenskih registarskih oznaka te je pritom kroz prozor na lancu vukao psa.

Policijski službenici odmah su po zaprimljenim dojavama poduzeli mjere kako bi utvrdili identitet vozača i okolnosti događaja.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja, 59-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije, gdje se nad njim provodi kriminalističko istraživanje.

Snimku događaja objavila je i Facebook stranica ‘Šibenske šape’, koja je naknadno podijelila i fotografiju psa.