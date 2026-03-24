Policija poslala posebnu poruku vozačima u Zagrebu: 'Mogući su kraći zastoji'

"Dragi Ruslane, uz vas smo", poručio je prisutnom ukrajinskom predsjedniku parlamenta Ruslanu Stefančuku, njegov hrvatski kolega Gordan Jandroković na otvaranju Parlamentarnog samita Inicijative Triju mora.

Uz njega u Zagreb je na skup stiglo još tridesetak predsjednika i potpredsjednika parlamenata i drugih dužnosnika.

Inicijativa Triju mora započela je 2015. kao hrvatsko-poljski projekt, a danas okuplja trinaest članica Europske unije smještene između triju mora - Jadranskog, Crnog i Baltičkog - i strateške partnere: Europsku komisiju, Sjedinjene Države, Njemačku, Tursku, Španjolsku i Japan.

Njezin prvi sastanak na vrhu održan je 2016. u Dubrovniku, kamo se ona i vraća skupom krajem travnja ove godine. Parlamentarni summit koji se u utorak i srijedu održava u Zagrebu prvi je put da Inicijativa dobiva i parlamentarnu dimenziju.