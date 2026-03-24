regulacija prometa

Policija poslala posebnu poruku vozačima u Zagrebu: 'Mogući su kraći zastoji'

M.Da./Hina

24.03.2026 u 22:52

Prometna policija
Prometna policija Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Zbog održavanja Parlamentarnog summita Inicijative triju mora, prometna će policija povremeno na području južnog i centralnog dijela grada Zagreba, fizički upravljati prometom na određenim dionicama cesta, pri čemu su mogući kraći zastoji, ali se ne očekuju znatniji poremećaji u prometu

"Dragi Ruslane, uz vas smo", poručio je prisutnom ukrajinskom predsjedniku parlamenta Ruslanu Stefančuku, njegov hrvatski kolega Gordan Jandroković na otvaranju Parlamentarnog samita Inicijative Triju mora.

Uz njega u Zagreb je na skup stiglo još tridesetak predsjednika i potpredsjednika parlamenata i drugih dužnosnika.

Inicijativa Triju mora započela je 2015. kao hrvatsko-poljski projekt, a danas okuplja trinaest članica Europske unije smještene između triju mora - Jadranskog, Crnog i Baltičkog - i strateške partnere: Europsku komisiju, Sjedinjene Države, Njemačku, Tursku, Španjolsku i Japan.

Njezin prvi sastanak na vrhu održan je 2016. u Dubrovniku, kamo se ona i vraća skupom krajem travnja ove godine. Parlamentarni summit koji se u utorak i srijedu održava u Zagrebu prvi je put da Inicijativa dobiva i parlamentarnu dimenziju.

'Dijalog i suradnja - nezaobilazni'

Jandroković je na svečanoj večeri rekao da iza "logike" organizacije takvog skupa stoji vjerovanje da parlamenti imaju jedinstvenu ulogu u jačanju međudržavne suradnje jer oni "predstavljaju narode", "pružaju demokratski legitimitet", "osiguravaju kontinuitet izvan političkih ciklusa" te "pomažu prevoditi strateške prioritete u konkretne zakone".

Predsjednik Sabora svojim je kolegama rekao da su se sastali u doba velikih globalnih promjena obilježenog sukobima s velikim posljedicama na globalnu stabilnost, energetsku sigurnost i ekonomsku predvidljivost.

"Vaša prisutnost odražava zajedničko razumijevanje da su dijalog i suradnja nezaobilazni, posebno u vremenima poput ovog".

Skup parlamentarne dimenzije Triju mora svoj glavni dan ima u srijedu, kad će predsjednici parlamenata održati govore, uz premijera Andreja Plenkovića, povjerenicu za Mediteran Dubravku Šuicu i potpredsjednika Europskog parlamenta Victora Negrescua, između ostalih.

Inicijativa triju mora održava se u Zagrebu
Inicijativa triju mora održava se u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL

Privremene regulacije prometa

Povodom održavanja Parlamentarnog summita Inicijative triju mora u utorak i srijedu, iz Policijske uprave zagrebačke obavještavaju javnost da će službenici prometne policije povremeno na području južnog i centralnog dijela grada Zagreba, fizički upravljati prometom na određenim dionicama cesta, pri čemu su mogući kraći zastoji, ali se ne očekuju znatniji poremećaji u odvijanju cestovnog prometa.

"Također, ovim putem pozivamo građane, odnosno sudionike u prometu, za razumijevanje i strpljenje te pridržavanje uputa policijskih službenika na terenu", poručili su iz PUZ-a.

preporučujemo

IZRAELSKI SUSTAV

IZRAELSKI SUSTAV

Što sve ima famozna 'Davidova praćka' oko koje su se pokefali Anušić i Milanović?
MREŽA SPORAZUMA

MREŽA SPORAZUMA

Europa iza kulisa potiho igra ključnu ulogu u ratu na Bliskom istoku
POSJET ZAGREBU

POSJET ZAGREBU

Milanović Makedoncima poručio da ne trče u EU pod svaku cijenu, a evo što je predsjednici rekao Plenković

