Policija poslala posebnu poruku vozačima u Zagrebu: 'Mogući su kraći zastoji'

"Dragi Ruslane, uz vas smo", poručio je prisutnom ukrajinskom predsjedniku parlamenta Ruslanu Stefančuku, njegov hrvatski kolega Gordan Jandroković na otvaranju Parlamentarnog samita Inicijative Triju mora.
Uz njega u Zagreb je na skup stiglo još tridesetak predsjednika i potpredsjednika parlamenata i drugih dužnosnika.
Inicijativa Triju mora započela je 2015. kao hrvatsko-poljski projekt, a danas okuplja trinaest članica Europske unije smještene između triju mora - Jadranskog, Crnog i Baltičkog - i strateške partnere: Europsku komisiju, Sjedinjene Države, Njemačku, Tursku, Španjolsku i Japan.
Njezin prvi sastanak na vrhu održan je 2016. u Dubrovniku, kamo se ona i vraća skupom krajem travnja ove godine. Parlamentarni summit koji se u utorak i srijedu održava u Zagrebu prvi je put da Inicijativa dobiva i parlamentarnu dimenziju.
'Dijalog i suradnja - nezaobilazni'
Jandroković je na svečanoj večeri rekao da iza "logike" organizacije takvog skupa stoji vjerovanje da parlamenti imaju jedinstvenu ulogu u jačanju međudržavne suradnje jer oni "predstavljaju narode", "pružaju demokratski legitimitet", "osiguravaju kontinuitet izvan političkih ciklusa" te "pomažu prevoditi strateške prioritete u konkretne zakone".
Predsjednik Sabora svojim je kolegama rekao da su se sastali u doba velikih globalnih promjena obilježenog sukobima s velikim posljedicama na globalnu stabilnost, energetsku sigurnost i ekonomsku predvidljivost.
"Vaša prisutnost odražava zajedničko razumijevanje da su dijalog i suradnja nezaobilazni, posebno u vremenima poput ovog".
Skup parlamentarne dimenzije Triju mora svoj glavni dan ima u srijedu, kad će predsjednici parlamenata održati govore, uz premijera Andreja Plenkovića, povjerenicu za Mediteran Dubravku Šuicu i potpredsjednika Europskog parlamenta Victora Negrescua, između ostalih.
Privremene regulacije prometa
Povodom održavanja Parlamentarnog summita Inicijative triju mora u utorak i srijedu, iz Policijske uprave zagrebačke obavještavaju javnost da će službenici prometne policije povremeno na području južnog i centralnog dijela grada Zagreba, fizički upravljati prometom na određenim dionicama cesta, pri čemu su mogući kraći zastoji, ali se ne očekuju znatniji poremećaji u odvijanju cestovnog prometa.
"Također, ovim putem pozivamo građane, odnosno sudionike u prometu, za razumijevanje i strpljenje te pridržavanje uputa policijskih službenika na terenu", poručili su iz PUZ-a.