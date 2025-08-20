Počela izraelska operacija preuzimanja Gaze: Već držimo predgrađe grada

Nakon sukoba s Hamasom u Han Junisu u srijedu, Defrin je rekao: "Produbit ćemo napad na Hamas u gradu Gazi, sjedište vladinog i vojnog terora terorističke organizacije."

Početkom ovog mjeseca izraelski sigurnosni kabinet odobrio je plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom. Potezom se proširuju vojne operacije na ionako razorenom palestinskom teritoriju, što je izazvalo oštre kritike u zemlji i inozemstvu.

Defrin je rekao da je vojska već počela okruživati predgrađa grada Gaze i da je Hamas sada "izranjavana" gerilska sila.

"Počeli smo preliminarne operacije i prve stadije napada na grad Gazu, a već sada snage IDF-a drže predgrađa grada Gaze", rekao je.

Izrael je u srijedu rekao da će pozvati 50.000 rezervista za planiranu ofenzivu zauzimanja grada Gaze, premda će većina snaga koje budu djelovale u tom najvećem urbanom središtu Pojasa Gaze biti aktivni vojnici.

Pozivi bi mogli biti poslani u narednim danima, a rezervisti bi se trebali javiti na dužnost u rujnu, rekao je vojni dužnosnik.

Ovakva mobilizacija signalizira da Izrael nastavlja sa svojim planom okupacije najvećeg urbanog središta Gaze unatoč međunarodnim kritikama operacije koja će najvjerojatnije raseliti veliki broj Palestinaca.