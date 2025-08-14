Plenković: To što nismo potpisali izjavu o Gazi ne znači ništa

Plenković je u izjavi novinarima u Crikvenici rekao da je riječ o nečemu što je dio „ niza tehničkih inicijativa ” na razinama nižima od ministarske te da ne bi tražio „neko dublje značenje” u činjenici da ju Hrvatska nije potpisala.

U zajedničkoj izjavi 26 država se zbog humanitarne krize „neviđenih razmjera” poziva Izrael da odmah omogući humanitarni pristup Pojasu Gaze . Potpisalo ju je 19 članica EU-a, uz zemlje poput Kanade, Japana i Australije, te visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku EU-a Kaja Kallas i nekoliko povjerenika Europske komisije, među njima i povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica .

„Nebitno je to, bitno je da mi humanitarnu pomoć dajemo”, naglasio je premijer, kazavši da je Hrvatska dala već oko tri milijuna eura pomoći palestinskoj enklavi te da će pomagati i dalje.

Ponovio je stav vlade o eventualnom priznanju Palestine, odluci koju je od početka sukoba donijelo nekoliko europskih zemalja poput Španjolske, Slovenije i Norveške, a Francuska i Velika Britanija najavile da će to učiniti. Hrvatska prije priznanja zagovara dugoročno održivo političko rješenje s dvije države te osnaživanje onih političkih aktera koji su „demokratski, kredibilni i mogu držati funkcionalnu vlast”.

„To je cijeli smisao te politike”, rekao je premijer i dodao da „zasad ne zna na koga bi se priznanje odnosilo”.

Plenković je rekao da se nakon „zvjerskog” terorističkog napada Hamasa na Izrael, u kojemu je ubijeno 1200 ljudi, dogodilo „nastojanje Izraela da uništi” taj militantni pokret, no da su se u tom procesu dogodile brojne civilne žrtve.

Hrvatska za tim žali, „smatra da je taj broj apsolutno prevelik i nedopustiv” te se „ne može ni na koji način opravdati”, zaključio je.