'prekid vatre odmah'

Von der Leyen poziva Izrael da preispita odluku o širenju rata u Gazi

I.V./Hina

08.08.2025 u 16:01

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
Bionic
Reading

Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala je Izrael da još jednom razmisli o odluci širenju rata u Pojasu Gaze

Von der Leyen je na X-u također apelirala na "trenutni i neometani" pristup humanitarnoj pomoći u palestinskoj enklavi te na puštanje preostalih talaca.

"Prekid vatre odmah", napisala je.

Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je rano u petak plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom dok Izrael širi svoje vojne operacije unatoč sve većim kritikama u zemlji i inozemstvu zbog razornog, gotovo dvije godine dugog rata.

vezane vijesti

preporučujemo

MIROVNI SPORAZUM

MIROVNI SPORAZUM

Trump: U Ukrajini će biti razmjene teritorija, s Putinom se sastajem 15. kolovoza na Aljasci
apollo 13

apollo 13

Umro je Jim Lovell: Vodio je misiju koja je jedva izbjegla katastrofu
istok zemlje

istok zemlje

Ukrajina naredila evakuaciju građana: Odlazite dok još možete

najpopularnije

Još vijesti