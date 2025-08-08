Von der Leyen poziva Izrael da preispita odluku o širenju rata u Gazi

Von der Leyen je na X-u također apelirala na "trenutni i neometani" pristup humanitarnoj pomoći u palestinskoj enklavi te na puštanje preostalih talaca.

"Prekid vatre odmah", napisala je.

Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je rano u petak plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom dok Izrael širi svoje vojne operacije unatoč sve većim kritikama u zemlji i inozemstvu zbog razornog, gotovo dvije godine dugog rata.