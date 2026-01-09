Bugarin s čvrstim vezama na Bliskom istoku: Evo tko će biti glavni privremeni upravitelj Gaze

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je da je bivši izaslanik UN-a za Bliski istok, bugarski diplomat Nikolaj Mladenov, izabran za glavnog ravnatelja Trumpova Odbora za mir te će nadgledati mirovni proces u Gazi

Benjamin Netanyahu objavio je tu vijest nakon sastanka s Mladenovom u Jeruzalemu, s kojeg su objavljene fotografije, uz kratki video. Iz Washingtona zasad nije stigla službena potvrda, ali imenovanje predstavlja važan korak naprijed u Trumpovu mirovnom planu za Bliski istok jer je zastao nakon listopadskog prekida vatre, kojim je okončano više od dvije godine sukoba između Izraela i Hamasa, piše Euronews. Očekuje se da će Trump kasnije ovog mjeseca imenovati članove odbora dok će Mladenov služiti kao njihov predstavnik na terenu.

Visoki američki dužnosnik potvrdio je da je Mladenov izbor američke administracije za svakodnevno upravljanje Odborom za mir. Prema Trumpovu planu, taj bi odbor trebao nadzirati rad nove tehničke palestinske vlade, razoružanje Hamasa, raspoređivanje međunarodnih sigurnosnih snaga, dodatno povlačenje izraelskih vojnika i obnovu Pojasa Gaze. Tko je Mladenov? Mladenov je bivši bugarski ministar obrane i vanjskih poslova koji je služio kao izaslanik UN-a u Iraku, a potom kao posebni predstavnik UN-a za mirovni proces na Bliskom istoku od 2015. do 2020. godine. Tijekom tog razdoblja često je posredovao u smirivanju napetosti između Izraela i Hamasa. Prva faza primirja, koja je započela 10. listopada prošle godine, zaustavila je borbe i omogućila razmjenu talaca koje je Hamas držao u zamjenu za stotine Palestinaca u izraelskim zatvorima. Sporazum se uglavnom održao, premda su ga obilježile međusobne optužbe za kršenje primirja. Hamas još uvijek nije vratio tijelo jednog taoca – izraelskog policajca ubijenog tijekom masakra 7. listopada 2023. godine.

