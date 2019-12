'Plenkoviću se radilo o glavi i zasad se izvukao - progurao je najlošiju kandidatkinju u drugi krug'

Pobjeda Kolinde Grabar Kitarović nad Miroslavom Škorom u prvom krugu predsjedničkih izbora u nedjelju osobni je uspjeh i predsjednika HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića koji je sav svoj politički kapital uložio u ove izbore jer snažno podupire nastojanja aktualne predsjednice da bude reizabrana i osvoji drugi mandat

'Njemu se radilo o glavi i on je to znao. Za sada se izvukao. Od sada pa nadalje rastu mu šanse da igra na podijeljenost onih koji su u HDZ-u protiv njega. Njegove šanse da ostane na čelu HDZ-a znatno su veće nego što su bile prije nekoliko sati', vjeruje Puhovski.

'Politička smrt bila bi samo da je Grabar Kitarović izgubila od Škore, a ovo bi bio neuspjeh i oslabilo bi mu šanse, ali bi Plenković potom mogao uživati u tome što bi ga Milanović gurnuo u desno. Do sada je igrao ulogu ljevice prema radikalnoj desnici i njemu bi to olakšalo ideološku poziciju', kazuje nam Puhovski.

Nakon tijesnog poraza u prvom krugu predsjedničkih izbora Škoro je najavio izlazak na parlamentarne izbore. Značajan politički kapital je 465 tisuća glasova koje je osvojio u nedjelju. Sada se otvara pitanje može li Škoro okupiti oko sebe taj dio biračkog tijela što se nalazi desnije od glavne struje HDZ-a koju predvodi Plenković. Je li Škoro prijetnja Plenkovićevu HDZ-u?

'Škoro pokušava stvoriti neku vrstu koalicije jer su do sada suverenisti, i kako se sve to zove, bili međusobno, kao rog u vreći, sukobljavani i stalno na razini niskih postotaka podrške od 0,5 do maksimalno tri posto. Škoro može manipulirati podrškom od 15 do 20 posto. Pitanje je što će biti s Mostom. Hoće li pokušati biti jezgrom tog okupljanja ili će mu dio tih potencijalnih kandidata za zajedništvo biti previše desno', promišlja Puhovski i naglašava da će na toj točki biti velikih problema. Analitičar naglašava i da je pitanje ima li Škoro organizacijskih i taktičkih sposobnosti koje su potrebne za to.

'Ako uspije, to bi opet odgovaralo Plenkoviću jer bi se riješio dijela ljudi iz HDZ-a koji mu smetaju', dodaje.