Brkić pokazao razumijevanje za Culejevu podršku Škori

Zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić poručio je u u petak kako "itekako" sudjeluje u kampanji HDZ-ove predsjedničke kandidatkinje Kolinde Grabar Kitarović, no rekao je i kako razumije svog stranačkog kolegu i suborca Stevu Culeja koji javno podržava Miroslava Škoru jer je "možda razočaran nekim stvarima"

Nije se složio s pitanjem kako to da je njegov stranački kolega Stevo Culej javno okrenuo leđa aktualnoj predsjednici i HDZ-ovoj kandidatkinji.

"Ne bih ja to tako rekao. Stevo Culej je moj prijatelj, ratni suborac. Stevo Culej je izgubio brata u Borovom Selu 1991. On je možda razočaran nekim stvarima kao što svi imamo pravi biti razočarani", rekao je Brkić.

Istaknuo je i kako treba "sve razočarane članove HDZ-a vratiti nazad u HDZ". Mnogi su, kaže, razočarani iz ovih ili onih razloga. "Možda za to imaju ili nemaju razloga", rekao je.

Složio se ipak kako bi bilo logično da je Culej podržao Kolindu Grabar Kitarović, a ne Miroslava Škoru no i dodao kako "na žalost to nije".

"Što se tiče odnosa stranka-Stevo Culej, to će se riješiti unutar stranke jer stvari koje su stranačke rješavamo u krugu političke obitelji", pojasnio je Brkić.

O unutarstranačkim izborima: Što je političar bez ambicija

Osvrnuo se i na unutarstranačke izbore koji bi se, prema stranačkom Statutu, trebali održati u proljeće. U tom smislu je rekao kako će sve biti "odrađeno prema procedurama"."HDZ je demokratska stranka, svaki se član može kandidirati i svatko ima pravo izraziti tu ambiciju. Ja se samo nadam da će svi koji budu imali ambicije to izraziti u pravo vrijeme i na pravi način", poručio je.

Što se njega osobno tiče, kaže, on se dosad kandidirao za određene funkcije i na svim tim kandidaturama prošao. "To znači da sam realan političar", ustvrdio je zamjenik predsjednika HDZ-a.

Parafrazirajući uzrečicu 'Što je muškarac bez brkova' Brkić se zapitao 'Što je političar bez ambicije. "I ja ću se kandidirati ali itekako ću procijeniti i biti realan u datom trenutku na koju funkciju i na koju poziciju", poručio je neodređeno.

Na komentar kako aktualnom predsjedniku stranke Andreju Plenkoviću on nije 'prvi izbor' Brkić je uzvratio: "To je njegov izbor, on je izbornik i bira svoje suradnike, a ja sam zamjenik predsjednika izabran na Saboru stranke i obnašam funkcije koje mi je statut predvidio i koje mi predsjednik da da odrađujem".