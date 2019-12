Šeks: Ovo je realan odnos snaga u biračkom tijelu, očito je na djelu raskol desnog krila HDZ-a

Prve neslužbene rezultate predsjedničkih izbora, prema kojima u drugi krug ulaze Zoran Milanović i Kolinda Grabar Kitarović, u specijalnoj emisiji RTL-a komentirao je Vladimir Šeks

'To je sve u okviru statističke greške. Mislim da je već sada očigledno tko će u drugi krug , a to su Kolinda Grabar Kitarović i Zoran Milanović' , rekao je Šeks RTL-u. Na pitanje je li zadovoljan odrađenim poslom na terenu rekao je da će se to vidjeti tek kad završi drugi krug.

'Neće biti ništa. Očigledno je da je na djelu raskol na desnom krilu i to da dio birača HDZ-a ulazi u biračko tijelo Miroslava Škore i obrnuto, tako da je sve to jedno kretanje unutar društva koje slijedi i europske trendove, gdje se javljaju različiti pokreti i stranke mesijanskog, populističkog, revolucionarnog, anarhističkog karaktera', rekao je Šeks.

Što se tiče kampanje aktualne predsjednice, Šeks kaže da su postojali više i manje spretni potezi te je sve to rezultiralo ovim postocima, no sve je to utakmica. 'Ovo sada prikazuje realan odnos snaga u biračkom tijelu HDZ-a, no u proljeće će se ponovno mijenjati karte', rekao je Šeks.