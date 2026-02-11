Plenković okuplja ministre: Jedna od posljednjih sjednica Vlade za Piletića

O odlasku Piletića premijer bi mogao progovoriti u uvodnom obraćanju. Podsjetimo, Piletić odlazi nakon što je Upravni sud donio odluku o inkluzivnom dodatku. Sud je, naime, odlučio da ministarstvo mora utvrditi pravo na inkluzivni dodatak osobe koja je podnijela zahtjev, ali do smrti nije dobila rješenje te u slučaju utvrđivanja prava, nasljednicima isplatiti zaostatke od dana podnošenja zahtjeva do smrti podnositelja.

Plenković je poručio kako ta odluka nije razlog zašto Piletić odlazi, već da je 'iscrpljen'.

'Marin je sjajan čovjek, mlad političar, vodio vrlo zahtjevan težak resor. Razgovarali smo o ovome već više od dva mjeseca. Odluka Upravnog suda nije utjecala na to. Nismo mi iz Star Warsa da tako brzo imamo ministra u džepu. Osjetio sam da je Marin dao sve što je imao. On je najdulje izdržao kao ministar rada i socijalne politike. On će političke aktivnosti nastaviti u Saboru', kazao je Plenković, u ponedjeljak.