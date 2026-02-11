Plenković okuplja ministre: Jedna od posljednjih sjednica Vlade za Piletića

Premijer Andrej Plenković okupit će ministre na redovitoj tjednoj sjednici Vlade, a među njima će biti i ministar rada Marin Piletić, kojemu će ovo biti jedna od posljednjih sjednica. Već sljedeći tjedan, najvjerojatnije u petak, na njegovo mjesto doći će aktualni šef KBC Rijeka Alen Ružić
O odlasku Piletića premijer bi mogao progovoriti u uvodnom obraćanju. Podsjetimo, Piletić odlazi nakon što je Upravni sud donio odluku o inkluzivnom dodatku. Sud je, naime, odlučio da ministarstvo mora utvrditi pravo na inkluzivni dodatak osobe koja je podnijela zahtjev, ali do smrti nije dobila rješenje te u slučaju utvrđivanja prava, nasljednicima isplatiti zaostatke od dana podnošenja zahtjeva do smrti podnositelja.
Plenković je poručio kako ta odluka nije razlog zašto Piletić odlazi, već da je 'iscrpljen'.
'Marin je sjajan čovjek, mlad političar, vodio vrlo zahtjevan težak resor. Razgovarali smo o ovome već više od dva mjeseca. Odluka Upravnog suda nije utjecala na to. Nismo mi iz Star Warsa da tako brzo imamo ministra u džepu. Osjetio sam da je Marin dao sve što je imao. On je najdulje izdržao kao ministar rada i socijalne politike. On će političke aktivnosti nastaviti u Saboru', kazao je Plenković, u ponedjeljak.
Što se tiče odluka Vlade s današnje sjednice, na dnevnom redu su izmjene Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti te Zakona o javnoj nabavi, a kako bi se uskladili s EU zakonodavstvom. Cilj izmjena Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti je učinkovitije sprječavanje sekundarne migracije, pri čemu su ključne novine, između ostalog, uvođenje mogućnosti ograničenja slobode kretanja i zadržavanja tražitelja azila, kao i dubinske provjere migranata, a predviđa se i ustrojavanje novih centara za osobe u postupku azila.
Izmjenama Zakona o javnoj nabavi podižu se pragovi za jednostavne nabave za 24 posto zbog usklađivanja s inflacijom, čime se, navode u Ministarstvu gospodarstva, olakšava provedba manjih nabava, preciznije se definira koji će se gospodarski subjekti ubuduće morati isključiti iz postupka javne nabave te jasnije određuje pojam 'neprihvatljive ponude'.