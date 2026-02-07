Čudesna Hrvatska nakon neviđene drame i penala stigla do povijesne bronce

Hrvatska je loše ušla u susret i Francuzi su u 4. minuti preko Menendeza došli do vodstva. No, Hrvatska je polako došla k sebi i nakon što je preko sjajnog Sekulića u 13. minuti izjednačila bila je puno bolja momčad i u 19. minuti preko Jurline je došla do preokreta.

Na startu drugog poluvremena imala je i dosta sreće. Jelovčić je u 21. minuti tukao izvana, ali je Lokoko loše reagirao i lopta je od njega završila u golu za vodstvo Hrvatske.

Već u sljedećem napadu Gouirio je prekrasno pogodio iz voleja nakon kornera za 2:3, a Hrvatska je odgovorila u 30. minuti. Bila je to još jedna sjajna akcija Hrvatske, Hrstić je dobio idealnu loptu i pogodio u prazan gol za veliku prednost Hrvatske.

No, opet su se brzo vratili Francuzi. Samo dvije minute kasnije Guirio je ostao sam na drugoj stativi i zabio za 3:4, a kad je Perić nakon dobre akcije u 36. pogodio za vodstvo Hrvatske 5:3, činilo se da će to biti dovoljno.

Francuzi su izvadili golmana i u 38. minuti opet je taj nevjerojatni Guirio zakucao loptu pod gredu sa sedam metara za 4:5 i totalnu dramu. Hrvatska se dobro branila, odolijevala je napadima, ali sedam sekundi prije kraja Mouhoudine je ostao sam na drugoj stativi i zabio za 5:5.

No, šokirana Hrvatska nije se predala. Savršeno su Mavrovićevi izabranici izvodili penale; pogodili su svih šest, a u šestoj seriji Toure je poslao loptu visoko preko gola za veliko slavlje hrvatskih navijača u Stožicama.