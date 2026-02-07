bravo, dečki!

Čudesna Hrvatska nakon neviđene drame i penala stigla do povijesne bronce

Slavlje hrvatskih igrača

Izvor: Pixsell  /  Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
FRANCUSKA
5:5
HRVATSKA
  • S. M.
  • Zadnja izmjena 07.02.2026 18:08
  • Objavljeno 07.02.2026 u 18:00
Hrvatska futsal reprezentacija je u neviđenoj drami u utakmici za treće mjesto na Europskom prvenstvu osvojila povijesnu brončanu medalju.

Momčad Marinka Mavrovića odigrala je veliku utakmicu i protiv favoriziranih Francuza stigla do svojeg najvećeg uspjeha.

Hrvatska je loše ušla u susret i Francuzi su u 4. minuti preko Menendeza došli do vodstva. No, Hrvatska je polako došla k sebi i nakon što je preko sjajnog Sekulića u 13. minuti izjednačila bila je puno bolja momčad i u 19. minuti preko Jurline je došla do preokreta.

Na startu drugog poluvremena imala je i dosta sreće. Jelovčić je u 21. minuti tukao izvana, ali je Lokoko loše reagirao i lopta je od njega završila u golu za vodstvo Hrvatske.

Već u sljedećem napadu Gouirio je prekrasno pogodio iz voleja nakon kornera za 2:3, a Hrvatska je odgovorila u 30. minuti. Bila je to još jedna sjajna akcija Hrvatske, Hrstić je dobio idealnu loptu i pogodio u prazan gol za veliku prednost Hrvatske.

No, opet su se brzo vratili Francuzi. Samo dvije minute kasnije Guirio je ostao sam na drugoj stativi i zabio za 3:4, a kad je Perić nakon dobre akcije u 36. pogodio za vodstvo Hrvatske 5:3, činilo se da će to biti dovoljno.

Francuzi su izvadili golmana i u 38. minuti opet je taj nevjerojatni Guirio zakucao loptu pod gredu sa sedam metara za 4:5 i totalnu dramu. Hrvatska se dobro branila, odolijevala je napadima, ali sedam sekundi prije kraja Mouhoudine je ostao sam na drugoj stativi i zabio za 5:5.

No, šokirana Hrvatska nije se predala. Savršeno su Mavrovićevi izabranici izvodili penale; pogodili su svih šest, a u šestoj seriji Toure je poslao loptu visoko preko gola za veliko slavlje hrvatskih navijača u Stožicama.

  • 40'

    40'

    PREKO GOLA! HRVATSKA IMA BRONCU!

    PREKO GOLA! HRVATSKA IMA BRONCU!

  • 40'

    40'

    Vukmir za 6-5.

    Vukmir za 6-5.

  • 40'

    40'

    Ne griješe Francuzi, 5-5.

    Ne griješe Francuzi, 5-5.

  • 40'

    40'

    Jurlina za 5-4, treba nam sad obrana!

    Jurlina za 5-4, treba nam sad obrana!

  • 40'

    40'

    4-4...

    4-4...

  • 40'

    40'

    Perić za 4-3.

    Perić za 4-3.

  • 40'

    40'

    Tchato siguran.

    Tchato siguran.

  • 40'

    40'

    Kusturaaa, 3-2 vodi Hrvatska.

    Kusturaaa, 3-2 vodi Hrvatska.

  • 40'

    40'

    Guirio, 2:2.

    Guirio, 2:2.

  • 40'

    40'

    Sekulić je siguran.

    Sekulić je siguran.

