Vlada zasjedala telefonski: Povećanje plaća stiže i za javne službe

Najavio je tada da će, ako sindikati javnih službi ne prihvate vladinu ponudu, Vlada za javne službe utvrditi jednaku osnovicu kao i za državne službe kako bi se plaće mogle isplaćivati. Iz Vlade je priopćeno kako je održana telefonska sjednica na kojoj je donesena upravo takva odluka.

Premijer Andrej Plenković jučer je, nakon što je objavio o postignutom dogovoru sa sindikatima državnih službi, napomenuo da sa sindikatima javnih službi nije postignut dogovor.

'Ovim se prijedlogom, u cilju zadržavanja odgovarajućeg opsega i razine materijalnih prava zaposlenika u javnim službama, utvrđivanjem osnovice na predloženi način ujednačavaju prava iz rada i po osnovi rada zaposlenika u javnim službama s pravima državnih službenika i namještenika te se osigurava njihovo kontinuirano ostvarivanje prava u istom opsegu', stoji u odluci Vlade.

Podsjetimo, Vlada je sa sindikatima državnih službi dogovorila uvećanje osnovice u tri navrata tijekom 2026. 'Danas je osnovica 1004 eura te će prvo povećanje biti 1. travnja s osnovicom od 1015 eura, drugo 1. kolovoza na 1025 eura i treće povećanje od 1. prosinca, a osnovica će ići na 1035 eura bruto', kazao je jučer Plenković.

Pregovarački odbori su se usuglasili i o povećanju broja dana plaćenog dopusta za sudjelovanje na sindikalnim susretima, seminarima, obrazovanju, sindikalnim aktivnostima s dva radna dana na tri. Usuglašeno je povećanje osnovice za rođenje djeteta s pola proračunske osnovice na jednu proračunsku osnovicu te povećanje terenskog dodatka s 26,54 na 30 eura.

No, sindikati javnih službi jučer su poručili da što se njih tiče, pregovori s Vladom nisu završeni. Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin kazao je da je Vladina ponuda, koju je nazvao modelom "1 plus 1 plus 1", za sindikate javnih službi neprihvatljiva. 'Državni službenici su tu ponudu prihvatili - oni imaju zaseban, poseban ugovor i posebno pregovaraju u odnosu na nas. Ako je to za njih zadovoljavajuće, u redu, za nas nije', poručio je.