Plenković obišao Interliber i otkrio koju knjigu trenutno čita

Naglasio je kako je nakladnička i knjižarska branša, u kojoj je oko pet tisuća ljudi, uz potporu Vlade, dobro i na kvalitetan način prebrodila i krizu prije, u vrijeme covida i vrijeme neposredno iza nas. Godišnje imamo četiri do pet tisuća novih naslova, nakladnici imaju 20 posto više prihoda i golem odaziv ljudi, naročito mladih na Interliber, rekao je Plenković.

To znači, ocijenio je, da je strategija poticanja čitanja itekako pustila korijenje, što je dobar i kvalitetan signal za cijelo hrvatsko društvo. Što više populariziramo knjigu i čitanje to će naši mladi biti obrazovaniji i s općim i posebnim znanjima, napomenuo je i dodao kako je to dobro za svako društvo koje želi biti konkurentno i inovativno te se nositi s izazovima globalizacije u kojima živimo.

Novinarima je otkrio kako sad čita Johna Grishama, njegovu knjigu "The Exchange", što je nastavak čuvene knjige "Tvrtka". Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek novinarima je rekla kako je iznimno zadovoljna stanjem u nakladništvu i svim iskoracima koje su u bliskoj suradnji s branšom napravili zadnjih sedam-osam godina.