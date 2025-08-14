Ugašen požar na Krku, vatra gutala servisno-skladišnu halu

Uzrok požara, koji je planuo oko 16,30 sati proširivši se na obližnju travu i nisko raslinje, još nije poznat.

U skladištu se nalazio veći broj kamionskih guma, boja, lakova i boca pod tlakom što je, kaže Grubišić, otežavalo gašenje.

Na požarištu je bilo 20 vatrogasaca i 9 vatrogasnih vozila, a dio vatrogasaca čuvat će požarište i tijekom noći.