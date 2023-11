Plenković o istrazi EPPO-a: Gdje su oni rekli da je to europski novac?

Upitan je li isplaćenih 19,1 milijun kuna novac iz državnog proračuna, kako tvrdi ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, ili je to europski novac kako tvrdi EPPO, premijer je odgovorio protupitanjem odakle novinarima takve tvrdnje.

''Odakle to vama, gdje su oni rekli da je to europski novac, je li Ured europskog tužitelja dao neku izjavu? Ili je to opet neko plasiranje preko medija? To ne dolazi u obzir da Državno odvjetništvo ili Ured europskog tužitelja tako plasiraju. Točka'', rekao je Plenković tijekom posjeta Istarskoj županiji.