Pet razloga zašto odvoz smeća u Zagrebu ne smije poskupjeti

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić dvije godine uporno ponavlja da odvoz smeća neće poskupjeti, ali sasvim je izvjesno da će doći do toga. Koliko će točno cijene ići gore, nije poznato, premda se spekulira da će biti znatno više nego što je bilo smanjenje, kada se prešlo na manji broj mjesečnih odvoza prije dvije godine. Tportal je pronašao pet razloga za to zašto smeće ne bi trebalo poskupjeti

'Neki su imali nepravedno niske, a neki nepravedno visoke cijene. Kad se to korigira, prosječna cijena ostat će tu negdje', kazala je Jozić, ne precizirajući koliko će iznositi to poskupljenje.

'Smeće neće poskupjeti', mantra je koju već duže ponavlja Bandić . Međutim prošlog tjedna Mirka Jozić , gradska pročelnica za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, priznala je, gostujući na Novoj TV, da će doći do poskupljenja.

S druge strane oporba proziva Bandića za višegodišnje nečinjenje po pitanju otpada i podsjeća da u Ljubljani, u kojoj se odvaja 55 posto otpada, nije došlo do poskupljenja kada se nabavljala oprema i implementiralo sve što je trebalo da se smanji količina miješanog komunalnog smeća.

A nju bi svi trebali dobiti do 1. studenog, pod uvjetom da Državna komisija za kontrolu javne nabave (DKOM) ne usvoji žalbe tvrtki Stražaplastika i Vodoskok.

Spekulira se da će se poskupljenje kretati između 30 i 160 kuna , ali do njega neće doći dok svi ne dobiju potrebnu infrastrukturu.

Ovo je pet razloga za to zašto smeće ne bi trebalo poskupjeti:

Naime do 2020. trebalo bi se odvajati 50 posto, a Zagrepčani danas, tvrdio je Bandić prije nekoliko mjeseci, po podacima Agencije za zaštitu okoliša razvrstavaju 27,65 posto otpada, no po Centru za gospodarenje otpadom 32,6 posto. Ono što bode oči je da je u prvih osam mjeseci 2017. godine Grad Zagreb odvojeno prikupio 31.965 tona otpada, od čega je prodano samo 11,3 tone recikliranog otpada, što je donijelo prihod od 5,3 milijuna kuna.

U Čistoći su se posljednjih godina učestalo pravdali da im se odvojeni otpad, posebno papir, krade, a s druge strane nisu napravili previše po pitanju zaštite. Štoviše, nabavljeni su kontejneri iz kojih se papir krade lakše nego iz tzv. zvona.

Postavlja se pitanje ako se sada podignu računi, kako će to Zagrepčani biti stimulirani na odvajanje? Ako i budu odvajali, pitanje je hoće li računi doći na sadašnju razinu.

4. Kada su se nabavljali novi autobusi, karta nije poskupjela

Danas to zvuči kao nekakav science fiction, ali u jesen 2006. godine javni prijevoz bio je besplatan gotovo za sve skupine. Oko pola milijuna Zagrepčana vozilo se tada besplatno iako je to bilo vrijeme nabavke novih tramvaja, a dvije godine kasnije za 1,15 milijardi kuna nabavljeno je 214 autobusa. Besplatna zabava trajala je pune četiri godine, no ukinuta je uz obrazloženje da je došla kriza iako je taj model u startu bio osuđen na propast. Poskupljenje je uslijedilo 2012. godine. Slična stvar se dogodila 2017. godine. Grad je kupovao 24 autobusa za 38,6 milijuna kuna, a onda je uvedena najjeftinija karta od četiri kune za pola sata. Iako je ZET zbog nje ušao u dodatne gubitke, nije ukinuta ni danas.

Poslužimo li se tom analogijom, postavlja se pitanje zašto danas smeće mora poskupjeti ako prijevoz nije tada, a ulaganje u nabavku opreme bilo je višestruko veće nego što je to danas.