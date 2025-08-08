Pojačan promet na svim cestama, na A1 prometna nesreća

Pojačan je promet na važnijim gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima. Ponegdje ima magle, navodi se u izvješću Hrvatskog autokluba (HAK) o stanju na cestama
Stanje na cestama u 10.22 sati.
Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:
- povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera;
- pred naplatama Lučko i Demerje u oba smjera nema dužih čekanja.
A3 Bregana-Lipovac:
- kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Srbije je oko 1 km.
Istarski ipsilon (A8/A9):
- povećana je gustoća prometa prema Kaštelu i Plovaniji u smjeru Slovenije.
Jadranska magistrala (DC8):
- usporeno se vozi u Solinu, Stobreču, Podstrani, Omišu i Makarskoj.
Krčki most (DC102):
- prema otoku Krku kolona je oko 4 km;
- prema kopnu kolona je od Njivica.
Zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 t na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju (zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1) bit će:
u subotu, 9. kolovoza, od 4:00 do 14:00 sati;
u nedjelju, 10. kolovoza, od 12:00 do 23:00 sata.
Zbog radova zatvorene su ceste:
DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci (do 11.listopada);
DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice (do 1. listopada);
DC46 Đakovo-Vinkovci u naselju Vođinci (do 18. rujna);
DC51 Nova Gradiška-Požega na dionici Baćin Dol-Rešetari (do 19. rujna);
DC200 u Višnjanu (do 20. rujna);
DC214 u Gunji (radovi na mostu), na graničnom prijelazu Gunja-Brčko zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse (obilazak na GP Županja);
DC512 Makarska-Ravča iznad tunela Stupica u smjeru Vrgorca (zbog odrona);
DC546 Stojdraga-Krašić u mjestu Petričko Selo (do 15. ožujka 2026).
NAJAVA RADOVA:
od 11. kolovoza do 31.prosinca bit će zatvorena državna cesta DC38 Požega-Pleternica između mjesta Kuzmica-Vesela. Obilazak za teretna vozila je: Vidovci - Požega – Jakšić – Ferovac – Grabarje – Pleternica – Kuzmica i obrnuto, a za osobna Vidovci - Požega – Jakšić – Jakšić – Kuzmica i obrnuto.