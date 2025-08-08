stanje na cestama

Pojačan promet na svim cestama, na A1 prometna nesreća

08.08.2025 u 08:37

Stanje na cestama
Stanje na cestama Izvor: Screenshot / Autor: HAK
Pojačan je promet na važnijim gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima. Ponegdje ima magle, navodi se u izvješću Hrvatskog autokluba (HAK) o stanju na cestama

Stanje na cestama u 10.22 sati.

Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:

- povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera;

- pred naplatama Lučko i Demerje u oba smjera nema dužih čekanja.

A3 Bregana-Lipovac:

- kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Srbije je oko 1 km.

Istarski ipsilon (A8/A9):

- povećana je gustoća prometa prema Kaštelu i Plovaniji u smjeru Slovenije.

Jadranska magistrala (DC8):

- usporeno se vozi u Solinu, Stobreču, Podstrani, Omišu i Makarskoj.

Krčki most (DC102):

- prema otoku Krku kolona je oko 4 km;

- prema kopnu kolona je od Njivica.

Zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 t na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju (zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1) bit će:

u subotu, 9. kolovoza, od 4:00 do 14:00 sati;

u nedjelju, 10. kolovoza, od 12:00 do 23:00 sata.

Zbog radova zatvorene su ceste:

DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci (do 11.listopada);

DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice (do 1. listopada);

DC46 Đakovo-Vinkovci u naselju Vođinci (do 18. rujna);

DC51 Nova Gradiška-Požega na dionici Baćin Dol-Rešetari (do 19. rujna);

DC200 u Višnjanu (do 20. rujna);

DC214 u Gunji (radovi na mostu), na graničnom prijelazu Gunja-Brčko zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse (obilazak na GP Županja);

DC512 Makarska-Ravča iznad tunela Stupica u smjeru Vrgorca (zbog odrona);

DC546 Stojdraga-Krašić u mjestu Petričko Selo (do 15. ožujka 2026).

NAJAVA RADOVA:

od 11. kolovoza do 31.prosinca bit će zatvorena državna cesta DC38 Požega-Pleternica između mjesta Kuzmica-Vesela. Obilazak za teretna vozila je: Vidovci - Požega – Jakšić – Ferovac – Grabarje – Pleternica – Kuzmica i obrnuto, a za osobna Vidovci - Požega – Jakšić – Jakšić – Kuzmica i obrnuto.

