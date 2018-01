Evo obrazloženja zašto se smeće u Zagrebu neće naplaćivati po količini

Puno se žuči i tinte prosulo posljednjih mjeseci oko toga kako naplaćivati odvoz otpada u Zagrebu. On se trenutno, a tako će biti i ubuduće, naplaćuje po volumenu zakupljenog spremnika i broju mjesečnih odvoza

Kako navode u dopisu, trebalo bi uložiti 50 milijuna kuna zbog ugradnje vaga na kamione, bitno bi se povećavalo vrijeme radnog procesa pražnjenja posuda, što bi kao posljedicu imalo potrebu angažiranja većeg broja vozila i djelatnika, a to bi zahtijevalo osam milijuna kuna za kamione i dodatnih 40 djelatnika, čiji bi trošak iznosio 5,4 milijuna kuna. Uz to, trebalo bi implementirati novi informatički sustav za 30 milijuna kuna.

Osim dodatnih financijskih troškova, u Čistoći kao najveće nedostatke naplate po proizvedenoj količini vide u činjenicama da vage ne bi precizno vagale na uzbrdici/nizbrdici, morale bi se redovito 'uvagivati', što bi iziskivalo dodatne troškove, njihova ugradnja čini sustav složenijim, a složeniji sustavi su podložniji kvarovima.

Uz to, proizvodnja vrećica i personalizacija prema svakom pojedinom korisniku usluge za miješani komunalni otpad trajala bi između osam i dvanaest mjeseci, dok bi prilagodba distributera odnosno uparivanje vrećica s korisnicima trajalo najmanje šest mjeseci plus vrijeme za njihovu dostavu, za što bi trebalo dodatnih šest do osam mjeseci.