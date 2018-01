Zagreb donio odluku o prikupljanju otpada. Što ona znači za građane?

Skupština grada Zagreba s 26 glasova 'za', 20 protiv i jednim suzdržanim usvojila je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom

U vrećama od 60 litara prikupljat će se i plastika i metal, građani će dobiti dvije mjesečno, a taj otpad će se, za razliku od biootpada, odvoziti svakih petnaest dana, baš kao i papir. Mješani komunalni otpad odlagat će se u obične vrećice kao i do sada i za to predviđene spremnike.

Iako Odluka i dalje predviđa kažnjavanje za one koji otpad pravilno ne budu razdvajali u iznosima od tri do pet tisuća kuna gradonačenik Milan Bandić predložio je amandman, koji i usvojen, a u kojem stoji 'ukoliko se ne utvrdi tko nije pravilno odvajao u zajednički spremnik u višetambenim zgradama neće biti kazne'.

'Ključ je u konačnici što s otpadom na kraju Zagreb radi. Imam previše godina i u obećanja gradonačelnika ne vjerujem. Plaćanje prema proizvedonoj količini jedini je motiv građanima da odvajaju. S Odlukom samo ispunjavamo formu koja nam je zadana', kazala je Mrak Taritaš dodajući da se u provedbu svega krenulo prekasno i da se nada da neće doći do poskupljenja odvoza smeća.

Tomislav Tomašević (Zagreb je naš) smatrao je da je odluka poboljšanje u odnosu na kako je prvotno bila napisana.

'Unatoč tome ona je nedostatna, neprovediva i nepravedna. I mi nećemo biti spremini za ciljeve koji su postavljeni pred nas do 2020. godine. Pozitivno je da se dodatno ne naplaćuje odvoz biootpada jer građani ne bi bili stimulirani odvajati. Međutim Odluka je ipak nepopravljiva čak i amnadmanima bez obzira koliko su dobri zbog sustava naplate odvoza otpada.

On se i dalje bazira se na zakupljenom volumenu a ne stvarno proizvedenom. Ideja da se ne može tako zato što bi to dodatno poskupilo je neutemeljna u financijskim pokazateljima. Odluka je neprovediva, stupa na snagu osam dana nakon što se izglasa, a kante nisu podijeljene uz to one na javnim površianma su dostupne trećim osobama', kazao je Tomašević.

Podržao je ideju da se građenima dijele vrećice za biootpad od 15 litara i zatražio da se vozi dva puta tjedno a ne jednom.

'Ne možemo podržati odluku unatoč propisanoj kazni od sto tisuća kuna za gra ako je ne usvojimo', kazao je Tomašević.