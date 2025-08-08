Ukrajina naredila evakuaciju građana: Odlazite dok još možete

"Počinjemo s obveznom evakuacijom obitelji s djecom", objavio je na Telegramu Vadim Filaškin, guverner Donjecke regije, gdje se odvija većina borbi. Naveo je dvadesetak lokacija gdje će biti provedene evakuacije.

Ta sela, u kojima žive stotine ljudi, nalaze se otprilike 30 kilometara od bojišnice.

"Ukupno se na tim lokacijama trenutno nalazi otprilike 109 djece", rekao je Filaškin. "Ponavljam još jednom: ostati u Donjeckoj regiji izuzetno je opasno. Evakuirajte se dok još možete", dodao je.