Ovaj toplinski val bit će brutalan: Temperature rastu do +37, evo kad se očekuje vrhunac

Predstoje nam pretežno sunčani dani, s porastom temperature, a vrućine će biti sve izraženije. Ipak, jutra na kopnu bit će svježa, uz povremenu pojavu kratkotrajne magle
Danas se na području Slavonije, Baranje i Srijema, uz obilje sunčanog vremena i slab vjetar, očekuje značajan porast dnevnih temperatura, koje će doseći čak 32 °C. Jutarnje temperature bit će slične onima od četvrtka ili tek malo više, a u nekim područjima postoji mogućnost kratkotrajne magle, javlja HRT.
I u središnjoj Hrvatskoj bit će sunčano, uz porast temperature, a vjetar slab. Jutros se može očekivati sumaglica ili kratkotrajna magla, dok će najniže jutarnje temperature biti između 12 i 14 °C. Poslijepodne će temperatura porasti na 29 do 32 °C.
Postoji i mogućnost sumaglice ili jutarnje magle u kotlinama Like i Gorskog kotara, gdje će ujutro biti osjetno hladnije s temperaturama između 10 i 12 °C, u odnosu na sjeverni Jadran. Ipak, tijekom dana bit će pretežno sunčano s slabim vjetrom, dok će na otvorenom moru puhati umjereni sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura u gorju doći će do 30 °C, dok će na sjevernom Jadranu biti između 30 i 33 °C, što označava početak novog toplinskog vala.
Meteoalarm za područje Istre i Kvarnera
Toplinski val u Istri: "Budite na oprezu zbog vrućina koje se očekuju. Mogući su zdravstveni rizici među osjetljivom populacijom, ponajprije kod starijih i kod male djece", upozorio je DHMZ.
U Dalmaciji se također očekuje sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab, a od sredine dana okrenut prema jugozapadu i sjeverozapadu. Jutarnje temperature na Zagi su između 17 °C i 23 °C na obali, a maksimalna dnevna temperatura bit će do 33 °C.
I u krajnjem jugu Hrvatske bit će sunčano, s toplim noćima i jutrom, uz burin koji će popodne zamijeniti umjereni maestral. More će biti umjereno valovito, a maksimalna dnevna temperatura bit će između 30 i 33 °C.
Stabilno uz rastući toplinski val
I narednih dana na kopnu će prevladavati sunčano i vruće vrijeme, uz opasnost od visoke temperature koja može doseći i do 37 °C. Vjetar će biti slab, s mogućnošću umjerenog sjeveroistočnog vjetra u ponedjeljak. Na Jadranu će vikend i početak novog tjedna također biti obilježeni sunčanim i vrućim uvjetima, uz tople noći i vrućinu danju. U ponedjeljak se očekuje bura.
Očekivani toplinski val, koji može imati negativne učinke na zdravlje, proširit će se duž cijele obale, a njegov vrhunac bit će u ponedjeljak, s mogućim crvenim upozorenjem, najvišim stupnjem opasnosti, izvijestio je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.