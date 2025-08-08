Ovaj toplinski val bit će brutalan: Temperature rastu do +37, evo kad se očekuje vrhunac

Danas se na području Slavonije, Baranje i Srijema, uz obilje sunčanog vremena i slab vjetar, očekuje značajan porast dnevnih temperatura, koje će doseći čak 32 °C. Jutarnje temperature bit će slične onima od četvrtka ili tek malo više, a u nekim područjima postoji mogućnost kratkotrajne magle, javlja HRT.

I u središnjoj Hrvatskoj bit će sunčano, uz porast temperature, a vjetar slab. Jutros se može očekivati sumaglica ili kratkotrajna magla, dok će najniže jutarnje temperature biti između 12 i 14 °C. Poslijepodne će temperatura porasti na 29 do 32 °C.

Postoji i mogućnost sumaglice ili jutarnje magle u kotlinama Like i Gorskog kotara, gdje će ujutro biti osjetno hladnije s temperaturama između 10 i 12 °C, u odnosu na sjeverni Jadran. Ipak, tijekom dana bit će pretežno sunčano s slabim vjetrom, dok će na otvorenom moru puhati umjereni sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura u gorju doći će do 30 °C, dok će na sjevernom Jadranu biti između 30 i 33 °C, što označava početak novog toplinskog vala.

Meteoalarm za područje Istre i Kvarnera

Toplinski val u Istri: "Budite na oprezu zbog vrućina koje se očekuju. Mogući su zdravstveni rizici među osjetljivom populacijom, ponajprije kod starijih i kod male djece", upozorio je DHMZ.