KREĆE JOŠ JEDAN UDAR

Ovaj toplinski val bit će brutalan: Temperature rastu do +37, evo kad se očekuje vrhunac

Maja Čohan

08.08.2025 u 07:05

tportal
Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN
Bionic
Reading

Predstoje nam pretežno sunčani dani, s porastom temperature, a vrućine će biti sve izraženije. Ipak, jutra na kopnu bit će svježa, uz povremenu pojavu kratkotrajne magle

Danas se na području Slavonije, Baranje i Srijema, uz obilje sunčanog vremena i slab vjetar, očekuje značajan porast dnevnih temperatura, koje će doseći čak 32 °C. Jutarnje temperature bit će slične onima od četvrtka ili tek malo više, a u nekim područjima postoji mogućnost kratkotrajne magle, javlja HRT.

I u središnjoj Hrvatskoj bit će sunčano, uz porast temperature, a vjetar slab. Jutros se može očekivati sumaglica ili kratkotrajna magla, dok će najniže jutarnje temperature biti između 12 i 14 °C. Poslijepodne će temperatura porasti na 29 do 32 °C.

Postoji i mogućnost sumaglice ili jutarnje magle u kotlinama Like i Gorskog kotara, gdje će ujutro biti osjetno hladnije s temperaturama između 10 i 12 °C, u odnosu na sjeverni Jadran. Ipak, tijekom dana bit će pretežno sunčano s slabim vjetrom, dok će na otvorenom moru puhati umjereni sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura u gorju doći će do 30 °C, dok će na sjevernom Jadranu biti između 30 i 33 °C, što označava početak novog toplinskog vala.

Meteoalarm za područje Istre i Kvarnera

Toplinski val u Istri: "Budite na oprezu zbog vrućina koje se očekuju. Mogući su zdravstveni rizici među osjetljivom populacijom, ponajprije kod starijih i kod male djece", upozorio je DHMZ.

Upozorenje na iznimno visoku temperaturu.
Upozorenje na iznimno visoku temperaturu. Izvor: Screenshot / Autor: DHMZ

U Dalmaciji se također očekuje sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab, a od sredine dana okrenut prema jugozapadu i sjeverozapadu. Jutarnje temperature na Zagi su između 17 °C i 23 °C na obali, a maksimalna dnevna temperatura bit će do 33 °C.

I u krajnjem jugu Hrvatske bit će sunčano, s toplim noćima i jutrom, uz burin koji će popodne zamijeniti umjereni maestral. More će biti umjereno valovito, a maksimalna dnevna temperatura bit će između 30 i 33 °C.

Stabilno uz rastući toplinski val

I narednih dana na kopnu će prevladavati sunčano i vruće vrijeme, uz opasnost od visoke temperature koja može doseći i do 37 °C. Vjetar će biti slab, s mogućnošću umjerenog sjeveroistočnog vjetra u ponedjeljak. Na Jadranu će vikend i početak novog tjedna također biti obilježeni sunčanim i vrućim uvjetima, uz tople noći i vrućinu danju. U ponedjeljak se očekuje bura.

Očekivani toplinski val, koji može imati negativne učinke na zdravlje, proširit će se duž cijele obale, a njegov vrhunac bit će u ponedjeljak, s mogućim crvenim upozorenjem, najvišim stupnjem opasnosti, izvijestio je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KREĆE JOŠ JEDAN UDAR

KREĆE JOŠ JEDAN UDAR

Ovaj toplinski val bit će brutalan: Temperature rastu do +37, evo kad se očekuje vrhunac
UROD JE LOŠ

UROD JE LOŠ

Hrvatima će uskoro poskupjeti i jabuke: Evo kako će se kretati cijene ove sezone
stanje na cestama

stanje na cestama

Pojačan promet na svim cestama, na A1 prometna nesreća

najpopularnije

Još vijesti