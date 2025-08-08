ante miličić

Načelnik nakon smrti koju su Poljaci u Igranima skrivili: Suživota tu nema, neka prodaju kuću

V. B.

08.08.2025 u 19:49

Ante Miličić
Ante Miličić Izvor: Screenshot / Autor: screenshot RTL
Bionic
Reading

Pogrdni natpisi osvanuli su na kući dvojice Poljaka u mjestu Igrane kraj Podgore. Uhićeni su u ponedjeljak jer su prvo odgurnuli 68-godišnju susjedu koja im se žalila što buče, a potom fizički nasrnuli na njezina brata koji joj je priskočio u pomoć. Napadnuti Nikša je preminuo

Poljaci su mu pokušali pružiti prvu pomoć, ali nije mu bilo spasa. Policija ih je uhitila i zadržala do otriježnjenja.

Policija istražuje i tko je išarao uvredljivim grafitima kuću Poljaka. U rasvjetljavanju cijelog događaja pomažu i poljski policajci.

vezane vijesti

Brojne svijeće ispred kuće preminulog Nikše ostale su nakon okupljanja mještana koji su mu odali počast. Pred kamere ne žele, ali nam telefonski pričaju da uhićeni Poljaci godinama bukom teroriziraju turiste i stanovnike Igrana.

Ante Miličić, načelnik Podgore, u koje Igrane spadaju, rekao je za RTL Danas: 'Oni su ovdje kupili četiri kuće i parktički su domaći. Ja bih apelirao da oni prodaju kuće jer ovdje suživota više nema. Ja znam kako ljudi Igrana dišu. Ali ja nisam taj koji može tako nešto reći'.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MIROVNI SPORAZUM

MIROVNI SPORAZUM

Trump: U Ukrajini će biti razmjene teritorija, s Putinom se sastajem 15. kolovoza na Aljasci
apollo 13

apollo 13

Umro je Jim Lovell: Vodio je misiju koja je jedva izbjegla katastrofu
istok zemlje

istok zemlje

Ukrajina naredila evakuaciju građana: Odlazite dok još možete

najpopularnije

Još vijesti