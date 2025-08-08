Trump: U Ukrajini će biti razmjene teritorija, s Putinom se sastajem 15. kolovoza na Aljasci

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se ‘približavaju dogovoru o Ukrajini’ i da će se ‘vrlo uskoro’ sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dok se pojavljuju novi detalji o mogućem summitu krajem idućeg tjedna. Prema njegovim riječima, mirovni sporazum mogao bi uključivati ‘određenu zamjenu teritorija na dobrobit obje strane’.

Govoreći u Bijeloj kući, nakon sastanka s čelnicima Armenije i Azerbajdžana Trump je poručio: ‘Govorimo o teritoriju oko kojeg se vodi borba već tri i pol godine. Puno Rusa je poginulo. Puno Ukrajinaca je poginulo. Dakle, gledamo to, ali zapravo gledamo da nešto vratimo natrag i nešto zamijenimo. Komplikovano je, zapravo. Ništa nije lako. Vrlo je komplicirano. Ali nešto ćemo vratiti. Nešto ćemo zamijeniti. Bit će određene zamjene teritorija na dobrobit obiju strana.’ Zelenski će nešto morati potpisati Dodao je da će se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ‘morati potpisati nešto’. Trump je naglasio kako će se ‘vrlo uskoro’ sastati s Putinom te da bi sastanak bio održan i ranije da nije bilo potrebe za ‘sigurnosnim pripremama’. ‘On bi se volio sastati što prije, slažem se s njim, ali to ćemo vrlo brzo objaviti’, rekao je.

Upitan o mogućoj lokaciji susreta, američki predsjednik nije želio otkriti detalje, ali je poručio da će ‘to razveseliti puno ljudi’. Istaknuo je da je njegova administracija ‘ugasila gotovo svaku vatru’ te da sada radi na ‘još jednoj o kojoj se intenzivno izvještava, a koja se odnosi na Rusiju i Ukrajinu’. Sastanak s Putinom krajem idućeg tjedna Prema objavi Donalda Trumpa na društvenoj mreži Truth Social, s Putinom će se sastati sljedećeg petka, 15. kolovoza, i to u američkoj saveznoj državi Aljasci. U objavi je dodao i da će naknadno uslijediti detalji.