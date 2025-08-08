Trump: U Ukrajini će biti razmjene teritorija, s Putinom se sastajem 15. kolovoza na Aljasci

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se ‘približavaju dogovoru o Ukrajini’ i da će se ‘vrlo uskoro’ sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dok se pojavljuju novi detalji o mogućem summitu krajem idućeg tjedna. Prema njegovim riječima, mirovni sporazum mogao bi uključivati ‘određenu zamjenu teritorija na dobrobit obje strane’.
Govoreći u Bijeloj kući, nakon sastanka s čelnicima Armenije i Azerbajdžana Trump je poručio: ‘Govorimo o teritoriju oko kojeg se vodi borba već tri i pol godine. Puno Rusa je poginulo. Puno Ukrajinaca je poginulo. Dakle, gledamo to, ali zapravo gledamo da nešto vratimo natrag i nešto zamijenimo. Komplikovano je, zapravo. Ništa nije lako. Vrlo je komplicirano. Ali nešto ćemo vratiti. Nešto ćemo zamijeniti. Bit će određene zamjene teritorija na dobrobit obiju strana.’
Zelenski će nešto morati potpisati
Dodao je da će se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ‘morati potpisati nešto’.
Trump je naglasio kako će se ‘vrlo uskoro’ sastati s Putinom te da bi sastanak bio održan i ranije da nije bilo potrebe za ‘sigurnosnim pripremama’. ‘On bi se volio sastati što prije, slažem se s njim, ali to ćemo vrlo brzo objaviti’, rekao je.
Upitan o mogućoj lokaciji susreta, američki predsjednik nije želio otkriti detalje, ali je poručio da će ‘to razveseliti puno ljudi’. Istaknuo je da je njegova administracija ‘ugasila gotovo svaku vatru’ te da sada radi na ‘još jednoj o kojoj se intenzivno izvještava, a koja se odnosi na Rusiju i Ukrajinu’.
Sastanak s Putinom krajem idućeg tjedna
Prema objavi Donalda Trumpa na društvenoj mreži Truth Social, s Putinom će se sastati sljedećeg petka, 15. kolovoza, i to u američkoj saveznoj državi Aljasci. U objavi je dodao i da će naknadno uslijediti detalji.
Prema izvještajima, predloženi mirovni plan mogao bi formalizirati rusku kontrolu nad Luhanskom, Donjeckom, Zaporižjom, Hersonom i Krimom, dok bi se zauzvrat prekinula neprijateljstva. Bijela kuća nije službeno potvrdila detalje, navodeći kako se radi o povjerljivim ‘potencijalnim putovima do mira’.
Uloga Ukrajine nejasna
Iako su raniji signali sugerirali da bi sastanak Putina i Zelenskog mogao biti preduvjet za summit Trump–Putin, američki predsjednik sada tvrdi da je spreman razgovarati s ruskim čelnikom i bez tog susreta.
Takav pristup izazvao je kritike europskih saveznika i same Ukrajine, koji upozoravaju da bi izostavljanje Kijeva iz procesa moglo ohrabriti Moskvu i narušiti međunarodne norme, iako Putin pokazuje spremnost na sastanak.
Zelenski: Sad je moguće postići barem prekid vatre
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u svom večernjem obraćanju poručio da Ukrajina i njezini saveznici "dijele razumijevanje" kako je sada moguće postići barem prekid vatre. "Iako to ovisi o odgovarajućem pritisku na Rusiju", upozorio je.
Dodao je da je obavio više od desetak razgovora s čelnicima različitih zemalja i da je njegov tim u stalnom kontaktu sa SAD-om. Također je naveo da će savjetnici za nacionalnu sigurnost iz Ukrajine i saveznički zemalja razgovarati kasnije tijekom večeri.