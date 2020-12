[VIDEO] Peović: APN-ovi krediti podižu cijene stanova i pogoduju građevinskom kapitalu

Zastupnica Radničke fronte Katarina Peović u utorak je upozorila da APN-ovi krediti podižu cijene stanova namijenjene mladim obiteljima te da se zakonskim izmjenama pogoduje građevinskom kapitalu, trgovcima nekretnina i bankama

"APN-ovi krediti, što će ministar financija Zdravko Marić vjerojatno i sam priznati, dižu cijene stanova i mjera subvencioniranja se mora definirati na drugačiji način", ustvrdila je Peović na konferenciji za novinare, komentirajući izmjene Zakona o subvencioniranju stambenih kredita.

Ovo je mjera koja omogućava mladim obiteljima da preko subvencioniranja stambenih kredita putem APN-a dođu do svoje prve nekretnine, no, APN-ovi krediti dižu cijene stanova, i to nekoliko puta više od prosječnog iznosa subvencije, što je potvrdila i analiza HNB-a, ustvrdila je.