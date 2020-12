Čelnici oporbenih stranaka i HDZ-a otkrili kako planiraju pobijediti Bandića na izborima

Pola godine dijeli nas od lokalnih izbora, a bitka za velike gradove već je počela. Kada će velike stranke iskristalizirati kandidate? Zašto je puknula zeleno-lijeva koalicija? Tko su izborni favoriti? Tko će osvojiti krunski dragulj lokalnih izbora – vlast u Zagrebu, pitanja su o kojima su raspravljali stranački čelnici u Otvorenom

Malicioznim je nazvala, kako je rekla, insinuacije da se radilo o ultimatumu. Kaže da ne zna što se dogodilo i da bi voljela to čuti večeras u emisiji.

- Bez obzira na to mi smo podržali Tomislava Tomaševića jer je to bio logičan izbor, rekla je.

- Mi smo prije dva mjeseca postavili pitanje kolacijskim partnerima da li im je prihvatljivo da idemo sa mnom u Rijeci kao gradonačelničkom kandidatkinjom što je bilo temeljeno i na rezultatu u Rijeci gdje smo bili treća najjača stranka i mojem rezultatu preferencijalnih glasova, bila sam druga iza Tomislava Tomaševića. Odgovor do danas nismo dobili, ustvrdila je Peović dodavši da za razliku od njih koalicijski partneri nikad nisu održali sastanak o tome tko će biti kandidat u Zagrebu.

- Do tih pregovora nije moglo niti doći jer smo mi rekli da nije donesena odluka u našoj podružnici u Rijeci a kamoli na razini svih 5 stranaka. Ne možete doći kao jedna stranka zato što imate ambiciju i postaviti uvjet ostalim strankama - uzmi ili ostavi, poručila je Benčić.

Kaže da su oni razmišljali hoće li na to pristati kako bi sačuvali zeleno-lijevu koaliciju ili će nastaviti s koalicijom sastavljenom od 5 a ne 6 stranaka.

- To je vrlo jasan ultimatum - uzmi ili ostavi, rekla je dodavši da je problem kada se to izrekne javno jer onda tu više nema uzmaka.

Na to je odgovorila Sandra Benčić (Možemo!) ustvrdivši da je član Radničke Fronte Mate Kapović prije mjesec i pol dana je javno objavio da ako ostatak zeleno-lijeve koalicije ne podrži Katarinu Peović kao kandidatkinju za gradonačelnicu Rijeke da će u tom slučaju doći do raspada koalicije.

Peović je dodala da je Radnička fronta danas izbačena iz koalicijskog kluba. Ustvrdila je da to što je Benčić rekla nije istina te da se nije radilo ni o kakvom ultimatumu.

- Mi se najozbiljnije pripremamo da preuzmemo vlast u Zagrebu i ne možemo si dozvoliti partnera koja do nekih svojih ciljeva dolazi postavljajući ultimatume, rekla je.

Ističe kako je njima bilo važno poslati poruku da ne pristaju na ultimatume zato što, kako je rekla, jednom kada pristanete na ultimatum, to postaje modus operandi i to možete ponovno očekivati za mjesec, dva ili tri.

Gordan Maras (SDP) je odmah istaknuo da ne želi ulaziti u odnose bivših koalicijskih partnera.



- Ono što mogu reći da smo mi skoncentrirani upravo na suprotno. Mi smo prva stranka u gradu Zagrebu koja je završila izborni program. Mi želimo ponuditi građanima Zagreba nešto drugačije i vrlo sam uzbuđen zbog stvari koje će se dešavati nakon svibnja 2021. I to je ono što je fokus SDP-a, poručio je.

Istaknuo je da se ne žele uplitati u odnose između Možemo! i Radničke fronte niti to mogu.

- Jedino na što smo mi fokusirani je na to da se u Zagrebu konačno promijeni korumpirana i nesposobna vlast Bandića i HDZ-a i tome smo posvećeni, poručio je Maras dodavši da je SDP spreman samostalno izaći na izbore.

- Nama je prvenstveni interes promjena HDZ-a i Bandića i tu smo spremni na razgovore i dogovore sa svima onima kojim je to također na prvom mjestu. Tu nema ultimatuma, nema stavljanja sebe na prvo mjesto. Tu ima jedino suradnja i alternativa. Ja želim da se to što prije dogodi, ustvrdio je.

Maras je izbjegao odgovoriti na opetovane pitanje voditelja hoće li on biti kandidat za zagrebačkog gradonačelnika ponovivši da je njima jedini cilj zamijeniti HDZ i Bandića.

- Vi to sad shvatite kako hoćete, poručio je.

Mislav Herman (HDZ) Marasu je poručio da iz onoga što on vidi teško da će ljevica zamijeniti Bandića i HDZ u ovakvoj slozi u kakvoj se zagrebačka ili hrvatska ljevica trenutno nalazi.

- HDZ samostalno izlazi na izbore i nakon unutarstranačkih izbora mirnim morem plovimo prema pobjedi, poručio je rekavši voditelju da ne može sada reći tko će biti HDZ-ov kandidat za gradonačelnika jer to tek trebaju odlučiti stranačka tijela.

- Pustit ćemo bijeli dim uskoro, rekao je Herman.

Zvonimir Troskot (Most) za početak je građanima čestitao Dan borbe protiv korupcije. - Most je samostalno izašao na izbore, pogotovo se u Zagrebu povećalo povjerenje prema Mostu, prema anketama stojimo bolje nego na parlamentarnim izborima. To su prepoznali građani na terenu. Imamo velik priljev mladih i stručnih ljudi koji su nam se pridružili u zadnje vrijeme, rekao je Troskot dodavši da ima ambicije i jedan je od kandidata Mosta koji se prijavio za kandidaturu za zagrebačkog gradonačelnika.

- Kroz tjedan dana izlazimo s kandidatom za Grad Zagreb, najavio je.

Herman je rekao da HDZ s Bandićem projektno surađuje i ta suradnja ima uspona i padova.

- Svaki projekt ima svoj početak, sredinu i kraj i ne može se ubrzavati. I zagrebački rotor i sljemenska žicara su bili amandmani HDZ-a. Tako će na red doći i mostovi, poručio je.